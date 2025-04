Xbox Game Pass: April-Neuzugänge inkl eines Day-One-Release – Diese Spiele verlassen das Abo

In dieser Woche stellte Microsoft die erste Welle der Titel vor, die im April 2025 in die Bibliothek des Xbox Game Pass aufgenommen werden und auf die Abonnenten der unterschiedlichen Stufen warten.

Zu den potenziellen Highlights dürfte in diesem Monat das von Compulsion Games („We Happy Few“) entwickelte „South of Midnight“ gehören, das in Form einer Day-One-Veröffentlichung den Weg in den Xbox Game Pass findet. Nach der Umstellung des Abo-Dienstes erhalten auf der Xbox Series X/S nur noch Abonnenten der Ultimate-Stufe Zugriff auf Spiele, die Day-One im Game Pass erscheinen.

Selbiges gilt also auch für das am 9. April 2025 erscheinende „Commandos: Origins“ und das einen Tag später folgende „Blue Prince“.

Nachfolgend die Übersicht über die Neuzugänge in der ersten Aprilhälfte.

Borderlands 3 Ultimate Edition (Cloud, Konsole und PC) – 3. April

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Enthalten im Game Pass Standard

Enthalten im Game Pass Standard

Enthalten im Game Pass Standard

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Diese Spiele werden im April entfernt

Wie gehabt bleibt es bei den Neuzugängen in diesem Monat nicht. Stattdessen entfernt Microsoft am 15. April 2025 sieben Titel aus dem Abo. Interessenten wird bis dahin die Möglichkeit geboten, die entsprechenden Titel noch abzuschließen oder diese mit einem Rabatt in Höhe von 20 Prozent zu erwerben.

Botany Manor

Coral Island

Harold Halibut

Homestead Arcana

Kona

Orcs Must Die! 3

Turbo Golf Racing

Auch die Xbox Game Pass Ultimate Perks dürfen in diesem Monat natürlich nicht fehlen. Während auf Spieler von „The First Descendant“ das „Beyond the Void Bundle“ wartet, kommen erfahrene wie angehende Piraten in „Sea of Thieves“ in den Genuss eines exklusiven Emotes.

Alle weiteren Details zu den Xbox Game Pass Ultimate Perks im April 2025 findet ihr auf der offiziellen Website.

