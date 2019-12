GTA Online: Schneefall, weihnachtliche Geschenke und mehr angekündigt

Pünktlich zu den Festtagen sind in "GTA Online" einige neue weihnachtliche Inhalte zu finden. Des Weiteren können sich die Spieler auf starke Schneefälle einstellen.

Rockstar Games hat einen neuen Wetterbericht für Los Santos erhalten. Demnach soll es in den kommenden Tagen dichte Schneefälle geben, während die Weihnachtsstimmung in den Straßen der Stadt aufkommt. Das Diamond Casino & Resort schmückt die eigenen Räumlichkeiten mit gewaltigen Bäumen, Stechpalmenzweigen und Gebinden aus glitzerndem Lametta. Des Weiteren werden weihnachtliche Kleidung, Accessoires und Waffen in den Läden zur Verfügung stehen.

Die Festtage in Los Santos

Des Weiteren verspricht Rockstar Games auch festliche Geschenke, sodass man während der Feiertage Bodysuits, Feuerwerk, Miniguns, Snacks, Panzerung und neues Spielzeug abstauben kann. Bis Silvester gibt es auch explosive Geschenke. Zudem kann man sich bei Legendary Motorsport den Supersportwagen Grotti Furia kaufen.

Des Weiteren heißt es von offizieller Seite: „Alle Spieler, die sich am 24. Dezember einloggen, erwartet eine wahre Fülle von Geschenken wie der grüne Rentier-Lichter-Bodysuit, das Feuerwerkabschussgerät, 20 Feuerwerksraketen und mehr. Vergesst nicht, euch auch am 25. Dezember einzuloggen, um ein noch größeres Paket abzustauben – unter anderem mit einem komplett kostenlosen, schwerbewaffneten, defintiv gefährlichen, ferngesteuerten Invade-and-Persuade-Panzer von Warstock Cache & Carry – speziell für euch.“

Außerdem sollte man sich zu einem beliebigen Zeitpunkt vor dem 1. Januar 2020 einloggen, um eine besondere Auswahl an festlichen Kleidungsstücken zu erhalten. Darunter finden sich ein bunt karierter Pyjama, ein roter Wirbelmuster-Pyjama, der festliche Burger-Shot-Pullover und ein grüner Slaying-Pullover.

Aus der Vorwoche: GTA 5 Online – Neue Fahrzeuge, iFruit Radio, Störsender, ein Killer und mehr

Am Glücksrad des Diamond Casino & Resort kann man GTA$, RP, Kleidung und mehr gewinnen. Zu den Hauptgewinnen zählen der Ocelot Ardent im Stechpalmen-Design (ab 19. Dezember) sowie der Vapid Clique im „Merry Cliquemas“-Design (verfügbar am 1. Weihnachtsfeiertag). Wenn man vor dem 25. Dezember 2019 spielt, erhält man das Stechpalmen-Design kostenlos.

Abschließend wurden auch zahlreiche Rabatte angekündigt:

MC-Clubhäuser – 50 % Rabatt

MC-Unternehmensimmobilien – 50 % Rabatt

Executive-Büros – 50 % Rabatt

Bunker – 50 % Rabatt

Hangars – 50 % Rabatt

Basen – 50 % Rabatt

Pegassi Tezeract – 40 % Rabatt

Imponte Deluxo – 30 % Rabatt

Mammoth Avenger – 40 % Rabatt

Mammoth Thruster – 40 % Rabatt

Ocelot Stromberg – 40 % Rabatt

Kuruma (gepanzert) – 40 % Rabatt

Buckingham Akula – 40 % Rabatt

HVY Insurgent Pickup Custom – 40 % Rabatt

HVY MTW – 40 % Rabatt

HVY Barrage – 40 % Rabatt

Wasserwerfer – 40 % Rabatt

