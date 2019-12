Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist – Link Evolution: Konami bestätigt Umsetzung für PS4, Xbox One und PC

Das digitale Kartenspiel "Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution" wird für weitere Plattformen erscheinen. Zudem wird die Nintendo Switch-Version mit einem umfangreichen Update ausgestattet.

Konami hatte das digitale Kartenspiel „Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution“ bereits im August für die Nintendo Switch veröffentlicht. Nun hat der Publisher im Rahmen der Jump Festa 2020 bekanntgegeben, dass man das Spiel auch für weitere Plattformen auf den Markt bringen wird.

Das Herz der Karten

Demnach soll „Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution“ auch für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC erscheinen, wobei man noch keinen Erscheinungszeitraum nannte. Somit wird man noch weitere Ankündigungen abwarten müssen. In der Zeit können alle Besitzer der Nintendo Switch-Version ein neues Update für „Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution“ erwarten.

Im nächsten Jahr möchte Konami ein kostenloses Update veröffentlichen, um zahlreiche neue Karten in das Spiel zu bringen. Damit soll die Gesamtanzahl an Karten auf über 10.000 gesteigert werden, wobei auch Ai, Revolver, Soulburner und weitere Charaktere aus „Yu-Gi-Oh! VRAINS“ als Duellanten auftauchen werden.

Zu „Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution“ heißt es von offizieller Seite: „Baue dein Deck aus über 9 000 Karten auf und tritt gegen die bekanntesten Duellanten des Yu-Gi-Oh!-Universums an. Erlebe die Geschichten von der ersten Yu-Gi-Oh!-Zeichentrickserie bis zu Yu-Gi-Oh! ARC-V noch einmal und fordere die neueste Duellantengeneration aus der virtuellen Welt von Yu-Gi-Oh! VRAINS heraus!“

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution