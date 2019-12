WWE 2K20: „Wasteland Wanderes“-DLC veröffentlicht – Trailer & Details

Trotz des technisch wie spielerisch enttäuschenden Launchs wird die Wrestling-Simulation „WWE 2K20“ weiterhin mit neuen Inhalten bedacht.

Wie der verantwortliche Publisher 2K Sports bekannt gab, steht unter dem Namen „Wasteland Wanderers“ ab sofort ein neues Download-Paket zu „WWE 2K20“ auf dem PC, der Xbox One sowie der PlayStation 4 bereit. Geboten wird unter anderem ein neuer Showcase. Seth the Wanderer (eine neue Version von Seth Rollins) wird in diesem zu einem Turnier in den Ruinen einer einst lebendigen Stadt eingeladen.

Zum Thema: WWE 2K20: Entwickler sollen gekündigt haben – Budget für den Nachfolger gesenkt?

Auf seinem Weg zur Spitze steht Seth dem rätselhaften und mächtigen Overlord (Samoa Joe) gegenüber. Ebenfalls geboten werden neue Story-Türme, in denen verschiedene Herausforderungen auf die Spieler warten. In „Feindliche Übernahme“ beispielsweise ist der Overlord gefallen und Survivor Roman Reigns möchte seine Nachfolge antreten.

Um dieses Ziel zu erreichen, muss sich Survivor Roman Reigns zunächst seiner Konkurrenten entledigen. Abgerundet wird der „Wasteland Wanderes“-DLC von weiteren Inhalten wie neuen Anpassungsmöglichkeiten, Arenen sowie den folgenden Superstars.

WWE 2K20: Die neuen DLC-Charaktere in der Übersicht

Seth the Wanderer

Overlord Samoa Joe

Corbin the Gatekeeper

Ali Fortune Fighter

Grand Champion Batista

Advocate Jack Gallagher

Warrior Ruby Riot

Raider Velveteen Dream

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu WWE 2K20