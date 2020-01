Borderlands 3: „Eliminierung in der Maliwan-Geheimanlage“-Event aufgrund technischer Probleme verschoben

Eigentlich sollten die Besitzer des Rollenspiel-Shooters „Borderlands 3“ am 31. Dezember 2019 und somit vor wenigen Tagen mit einem neuen Event bedacht werden.

Dieses dreht sich um die „Eliminierung in der Maliwan-Geheimanlage“ und bringt verschiedene neue Herausforderungen und Belohnungen mit sich. Wer sich bereits auf das neue Event gefreut haben sollte, dürfte sicherlich schon mitbekommen haben, dass dieses bis heute nicht zur Verfügung steht. Eine Tatsache, zu der sich nun auch die verantwortlichen Entwickler von Gearbox Software äußerten.

Ursprünglich sollte im Zeitraum zwischen dem 31. Dezember 2019 und dem 16. Januar 2020 der Schwierigkeitsgrad an die Zahl der Spieler angepasst werden. Dies ist bisher allerdings nicht geschehen. Wie die Macher von Gearbox Software in einem aktuellen Statement einräumten, führten technische Probleme dazu, dass das besagte Event nicht wie geplant gestartet werden konnte.

Wann das Event rund um die „Eliminierung in der Maliwan-Geheimanlage“ nachgeholt werden soll, verriet Gearbox Software bisher nicht. Stattdessen ist lediglich die Rede davon, dass das Event zu einem späteren Zeitpunkt an den Start gebracht wird. Sollte ein neuer Termin genannt werden, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

„Borderlands 3“ ist für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich.

Due to technical issues, today’s event, which would scale the difficulty of „Takedown at the Maliwan Blacksite“ to number of players, is being postponed to a future date. We will share more information here when we’re able. Thank you for your patience.

— Borderlands 3 (@Borderlands) 31. Dezember 2019