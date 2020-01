WWE 2K20: Jahreswechsel sorgt für Abstürze – Patch veröffentlicht

Update: 2K Games hat sich inzwischen zu Wort gemeldet und versichert, dass das Problem behoben wurde. Angeboten wird ein automatischer Download, über den ein Fix eingespielt wird. Ein Neustart von „WWE 2K20“ ist notwendig.

This issue has been resolved. Please make sure to restart your #WWE2K20 game to automatically download the fix. If you continue experiencing issues, please open a support ticket here: https://t.co/E9ETwypbuw . Thank you again for your patience!

Ursprüngliche Meldung: „WWE 2K20“ dürfte zu den Spielen zählen, die 2K Games ganz schnell wieder vergessen möchte. Die Bugs sorgten nach dem Launch für mehr Schlagzeilen als das Gameplay und die Features. Zahlreiche Spieler beschwerten sich über die Qualität des Wrestlingspiels. Die Entwickler von Visual Concepts sorgten im Anschluss für mehrere Updates, die zumindest einen Teil der Probleme beheben konnten.

Zum Jahreswechsel kamen allerdings weitere Schwierigkeiten auf. Medienberichten zufolge sorgte die Umstellung auf das Jahr 2020 ausgerechnet in „WWE 2K20“ für Abstürze.

Den Berichten zufolge sind nach der Umstellung auf den 1. Januar 2020 eine Reihe von Modi, darunter auch Originals, nicht mehr spielbar. Der Twitter-Benutzer TheShiningDown hat jedoch eine vorläufige Möglichkeit, mit der das Problem behoben werden kann, parat. Ihr müsst das Systemdatum eurer Konsole lediglich auf 2019 zurücksetzen.

In einem Tweet schreibt er: „WWE2K20 Spieler! Absturz beim Versuch, etwas zu erstellen? Absturz beim Aufrufen des Originals-Menüs? Du bist nicht allein! aber ich habe eine Lösung!“

hey #WWE2K #WWE2K20 players! crashing when trying to create anything? crashing when entering the Originals menu? you’re not alone! but I’ve got a fix!

change your system date 1 day back. @WWEgames fucked up the game and made it force close in 2020 on most modes. not kidding. RT

