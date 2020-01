PlayStation Store: Heute werden diese Spiele in die Januar-Angebote aufgenommen

In den Januar-Angeboten des PlayStation Stores werden im Laufe des heutigen Tages weitere Spiele zur Verfügung stehen. Eine Übersicht zu den neuen Angeboten steht bereits zur Verfügung.

Noch vor Weihnachten hatte Sony Interactive Entertainment die Januar-Angebote im PlayStation Store an den Start gebracht. Obwohl man bereits eine ellenlange Liste an Titeln präsentieren konnte, die im Aktionszeitraum vergünstigt erhältlich sind, hat man zum Jahresbeginn auch einige weitere Spiele gefunden, die man zu den Januar-Angeboten hinzufügen kann.

Bis zum Samstag, den 18. Januar 2020 um 0:59 Uhr kann man sich in den Angeboten nach neuen Spielen umschauen, wobei vereinzelte Spiele bereits vorher aus den Angeboten verschwinden könnten. Doch welche Spiele können ab heute auch im Rabatt gekauft werden?

Unter anderem kann man sich die Game of the Year-Edition des Fantasy-Rollenspiels „The Witcher 3: Wild Hunt“ sichern, während auch das Open-World-Action-Adventure „Days Gone“ günstiger sein wird. Des Weiteren werden auch verschiedene „Resident Evil“-Spiele, „Battlefield V“ und mehrere Sondereditionen bekannter Titel wie „Assassin’s Creed Odyssey“, „Marvel’s Spider-Man“, „Borderlands 3“, oder auch „Need for Speed Heat“ im Rabatt erhältlich sein.

+++ Die bisherigen Spiele der Januar-Angebote in der Übersicht +++

Alle Spiele, die im Laufe des Tages den Angeboten hinzugefügt werden, kann man der folgenden Übersicht entnehmen.

Neue Spiele in den Januar-Angeboten

