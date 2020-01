Der Herr der Ringe – Gollum: Gollums Look wird sich von den Filmen unterscheiden

Offiziellen Angaben zufolge wird sich der Look von Gollum in "Der Herr der Ringe: Gollum" ein wenig von den Filmen unterscheiden. Darüber hinaus wird versprochen, dass der Charakter von Gollum und dessen Eigenheiten voll zur Geltung kommen sollen.

Im vergangenen Jahr kündigte das Hamburger Studio Daedalic Entertainment die laufenden Arbeiten an „Der Herr der Ringe: Gollum“ an.

Spielerisch haben wir es hier mit einem Stealth-Adventure zu tun, das den namensgebenden Charakter in den Mittelpunkt rückt. Zum Start in das neue Jahr verloren die Verantwortlichen von Daedalic Entertainment ein paar Worte über den Titel und wiesen unter anderem darauf hin, dass sich Gollums Look ein wenig von den Filmen unterscheiden wird. So machte der „Der Herr der Ringe“-Autor J. R. R. Tolkien beispielsweise nie Angaben zur Größe von Gollum und ließ somit einiges an Interpretationsspielraum.

Fans der Filme sollen nicht verärgert werden

Allerdings versicherte Senior-Producer Kai Fiebig, dass Spieler, die lediglich die Filme gesehen und die Bücher nicht gelesen haben, nicht verärgert werden sollen. Dennoch wird Gollum in „Der Herr der Ringe: Gollum“ nicht aussehen wie Andy Serkis. Stattdessen entwarfen die Entwickler von Daedalic Entertainment zunächst einen Charakter, der einem Menschen entspricht, der nach und nach vom Ring der Macht korrumpiert wurde.

Gleichzeitig ging es den kreativen Köpfen des Hamburger Studios darum, mit Gollum einen Charakter zu erschaffen, den die Spieler fast schon lieben können. Darüber hinaus soll es jedoch auch immer wieder Momente geben, in denen wir uns vor Gollum fürchten werden, so Fiebig weiter.

Solides Maß an Entscheidungsfreiheit versprochen

„In vielen Spielen ist es unbeabsichtigterweise lustig, wenn die Charaktere sagen: ‚Hmmm, da komme ich nicht durch, es ist voller Wachen.‘ Wir sind in der Lage, dem Spieler eine direkte Anweisung zur Navigation zu geben, da Gollum ohnehin die ganze Zeit mit sich selbst unterhält. Es geht nicht nur darum, Sméagol oder Gollum zu wählen, denn für Gollum als Ganzes ist es nicht so einfach“, ergänzte Game-Designer Martin Wilkes.

„Jede Persönlichkeit wird von der anderen angegriffen. Jede muss sich verteidigen. Man wird vielleicht zwei, drei oder vier Konflikte pro Kapitel haben, die zu einem endgültigen Entscheidungspunkt führen. An diesem letzten Entscheidungspunkt wird es zum Beispiel schwieriger sein, sich für Sméagol zu entscheiden, wenn man schon immer für die Seite von Gollum gekämpft hat.“

„Der Herr der Ringe: Gollum“ wird 2021 für die Konsolen sowie den PC veröffentlicht.

