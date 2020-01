Dreams: Entwicklung abgeschlossen – Der kreative PS4-Baukasten erreicht den Gold-Status

Nachdem „Dreams“ zunächst im Rahmen einer Early-Access-Version getestet wurde, bekam das kreative PS4-Abenteuer vor wenigen Wochen endlich einen finalen Releasetermin spendiert.

Wie Sony Interactive Entertainment und die verantwortlichen Entwickler von Media Molecule bekannt gaben, wird der Level-Baukasten ab dem 14. Februar 2020 exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich sein. Bei diesem Termin wird es auch bleiben, da „Dreams“ nun ganz offiziell den sogenannten Gold-Status erreichte. Dies bedeutet in der Praxis, dass die Entwicklung des Projekts abgeschlossen ist.

„Wir sind alle bereit für den 14. Februar 2020! Vielen Dank für all die Liebe und Unterstützung, die ihr Dreams und Media Molecule entgegengebracht habt! Wir sind so aufgeregt, dieses Abenteuer mit euch fortzusetzen“, kommentieren die Entwickler von Media Molecule die Ankündigung des Gold-Status.

Ganz in der Tradition von „LittleBigPlanet“ richtet sich „Dreams“ an die kreativen Zeitgenossen unter euch und soll euch zahlreiche Tools zur Verfügung stellen, mit denen ihr euch im Editor von „Dreams“ kreativ ausleben und eigene Kreationen erschaffen könnt. Diese wiederum dürfen anschließend mit der Community von „Dreams“ geteilt werden.

Laut den Machern von Media Molecule sind eurer Fantasie im Prinzip keinerlei Grenzen gesetzt, da dank des umfangreichen Editors Spiele in zahlreichen Genres erschaffen werden können. Gleichzeitig wurde versprochen, dass „Dreams“ über einen langen Zeitraum mit Verbesserungen und neuen Inhalten unterstützt wird.

We’ve got some exciting news to share, CoMmunity… #DreamsPS4 has gone GOLD! 🥳🥳🥳

We’re all set for February 14th, 2020! Thank you for all the love and support you’ve shown Dreams and Media Molecule! We’re so excited to continue this adventure with you! ❤️ pic.twitter.com/uThlWjwfex

— Media Molecule (@mediamolecule) 6. Januar 2020