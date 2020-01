Japan Charts: Die Nintendo Switch lässt sich nicht stoppen

Einmal mehr dominiert die Nintendo Switch im japanischen Einzelhandel. In den Software- sowie den Hardware-Charts ist kein Vorbeikommen an den Nintendo-Inhalten.

In den japanischen Verkaufscharts hat sich auch in der letzten Kalenderwoche des Jahres nichts geändert. Die Famitsu hat die neuesten Verkaufszahlen aus der Woche vom 23. bis zum 29. Dezember 2019 enthüllt, wobei sich weiterhin „Pokémon Schwert“ sowie „Pokémon Schild“ an der Spitze halten.

Allerdings konnte sich lediglich ein einziger Neueinsteiger in die Top Ten setzen. Dabei handelt es sich um „Dr. Kawashimas Gehirnjogging für Nintendo Switch“, das in der ersten Verkaufswoche 34.696 Einheiten absetzen konnte. Die Wiederveröffentlichungen von „Atelier Dusk Trilogy“ sowie „Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition“ schafften es nicht in die Top Ten.

Insgesamt dominiert die Nintendo Switch die kompletten Verkaufscharts. Sowohl im Bereich der Soft- als auch der Hardware kann Nintendo überzeugen. Unter anderem konnte die Nintendo Switch-Familie 234.268 Einheiten verkaufen.

Software Sales (gefolgt von den Gesamtverkäufen)

[NSW] Pokemon Schwert / Schild (The Pokemon Company, 11/15/19) – 243,476 (2,988,134) [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo, 10/31/19) – 59,349 (505,998) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 52,521 (495,639) [NSW] Minecraft: Nintendo Switch Edition (inkl. Bundle Version) (Microsoft, 06/21/18) – 40,905 (1,145,939) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 40,883 (2,659,009) [NSW] Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen Tokio 2020 (Sega, 11/01/19) – 40,866 (195,128) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 35,385 (3,453,052) [NSW] Dr. Kawashimas Gehirnjogging für Nintendo Switch (Nintendo, 12/27/19) – 34,696 (Neu) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 34,649 (1,263,710) [NSW] Tsuri Spirits Nintendo Switch Version (Bandai Namco, 07/25/19) – 33,623 (336,995)

Hardware Sales (gefolgt von den Gesamtverkäufen)

Switch – 141,227 (10,338,048) Switch Lite – 93,041 (1,045,383) PlayStation 4 – 59,123 (7,353,273) PlayStation 4 Pro – 22,226 (1,394,970) New 2DS LL (including 2DS) – 2,875 (1,690,122) New 3DS LL – 170 (5,885,915) Xbox One X – 195 (18,642) Xbox One S – 102 (92,604) PS Vita – 53 (5,863,016)

