The Witcher: Arbeiten an der zweiten Staffel der Netflix-Serie sollen in Kürze anlaufen

Dass sich die Fans auf eine zweite Staffel zur Netflix-Serie von "The Witcher" freuen dürfen, wurde bereits im vergangenen Jahr bestätigt. Laut dem Hauptdarsteller Henry Cavill werden die Arbeiten an der zweiten Staffel in Kürze anlaufen.

Im vergangenen Monat wurde die erste Staffel zur Netflix-Serie von „The Witcher“ auf der führenden Streaming-Plattform zur Verfügung gestellt.

Schon bevor sich die erste Staffel zu einem Erfolg entwickelte und unter anderem den Nutzerzahlen der Videospiele zu einem zweiten Frühling verhalf, wurde bekannt gegeben, dass bereits eine zweite Staffel geplant ist. Via Instagram meldete sich mit Henry Cavill nun niemand geringeres als der Hauptdarsteller, der in der Netflix-Serie zu „The Witcher“ die Rolle von Geralt übernimmt, zu Wort.

Start der zweiten Staffel wohl nicht vor 2021

Wie Cavill zu verstehen gab, soll die Produktion der zweiten Staffel in Kürze anlaufen. Einen konkreten Termin nannte Cavill zwar nicht, merkte allerdings an, dass er aktuell damit beschäftigt ist, sich akribisch auf die Arbeiten an der zweiten Staffel vorzubereiten. Darüber hinaus stellte er die Möglichkeit in den Raum, dass bereits auf absehbare Zeit mit der Veröffentlichung entsprechender Videos zu rechnen ist.

In den Sternen steht weiterhin, wann mit dem Start der zweiten Staffel zu rechnen ist. Vor dem Jahr 2021 wird es aber wohl nicht so weit sein. Laut der verantwortlichen Showrunnerin Lauren S. Hissrich wird es bei zwei Staffeln aller Voraussicht nach nicht bleiben.

Den entsprechenden Erfolg vorausgesetzt, könnten weitere Staffeln folgen. Unter dem Strich ist laut Hissrich genug Material vorhanden, um bis zu 20 Staffeln mit Inhalten zu füllen.

