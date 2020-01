Magic Legends: Erste Klassen angekündigt – Beta startet im Frühjahr

Ergänzend zur Veröffentlichung des ersten Gameplay-Trailers zu "Magic Legends" wurden heute die ersten beiden Klassen des Online-Titels bestätigt. Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass die Beta zu "Magic Legends" im Frühjahr 2020 an den Start gebracht.

In der vergangenen Woche bedachten uns die „Neverwinter“-Macher der Cryptic Studios mit dem ersten Gameplay-Trailer zum Fantasy-Online-Rollenspiel „Magic Legends“.

Ergänzend zur Veröffentlichung des besagten Videos gaben die kreativen Köpfe der Cryptic Studios bekannt, dass die offizielle Beta zu „Magic Legends“ im Laufe dieses Frühjahres starten wird. Die finale Version des Online-Titels soll im Jahr 2021 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht werden. Ob auch die beiden Next-Generation-Konsolen PS5 beziehungsweise Xbox Series X mit entsprechenden Umsetzungen bedacht werden, ist noch unklar.

Entwickler stellen die ersten Klassen vor

Im Zuge einer aktuellen Mitteilung stellten die Cryptic Studios zwei der Klassen vor, mit denen ihr in „Magic Legends“ in die Schlacht ziehen könnt. Zum einen haben wir es hier mit den Geo-Magiern zu tun. Diese greifen auf die Kraft der Erde zurück, um ihre Gegner im Nahkampf mit verheerenden Stein- und Lavaangriffen zu vernichten. Mit seinem Steinschild halten sie Angriffen stand, die so manch anderen Planeswalker überwältigen würden. Geo-Magier bevorzugen die Beschwörung von Goblins, Kavu und Erdelementaren.

Nummer Zwei im Bunde ist der Gedanken-Magier, der vor allem von seinem kühlen Intellekt profitiert. Dieser Planeswalker verlässt sich auf die Macht der Gedanken und bekämpft seine Gegner aus sicherer Entfernung. Er kontrolliert Projektile mit Telekinese und hält gefährliche Gegner mit Schlafzaubern fest oder bringt sie auf seine Seite.

Anbei noch einmal der aktuelle Gameplay-Trailer zu „Magic Legends“.

