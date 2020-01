Magic Legends: Erster Gameplay-Trailer zum kommenden MMO-Action-Rollenspiel

Bereits im vergangenen Monat kündigten Perfect World Entertainment und Cryptic Studios ein neues MMO-Action-Rollenspiel namens „Magic: Legends“ an, das sich für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC in Entwicklung befindet. Inzwischen wurde auch ein erster Gameplay-Trailer zu „Magic: Legends“ veröffentlicht.

Bereits seit 2017 arbeitet Cryptic Studios an „Magic: Legends“. Zuvor hatte man ebenfalls in Zusammenarbeit mit Wizards of the Coast das MMO „Neverwinter“ entwickelt. Als Executive Producer tritt im Übrigen Stephen Ricossa in Erscheinung, der einst auch an dem MMORPG „Star Trek Online“ arbeitete.

Bisher haben die Verantwortlichen keinen konkreten Erscheinungstermin für „Magic: Legends“ enthüllt. Allerdings möchte man in diesem Jahr mehrere Beta-Tests veranstalten. Wer an den Tests teilnehmen möchte, kann sich auf der offiziellen Seite anmelden.

Im Rahmen der Ankündigung hieß es bereits von offizieller Seite: „Perfect World Entertainment und Cryptic Studios ermöglichen in Magic: Legends den Fans, als Planeswalker das Multiversum von Magic zu erleben – ein Multiversum, das sich in Magic: The Gathering, Arena, Romanen und kommenden Netflix-Serien weiterentwickelt.“



