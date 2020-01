Hunt Showdown: PS4-Termin und Details zu kommenden Verbesserungen

"Hunt: Showdown" hat einen für die PS4 gültigen Termin erhalten. Am 18. Februar 2020 wird der Launch sowohl physisch als auch digital erfolgen. Als Publisher tritt Koch Media in Erscheinung.

Crytek hat mitgeteilt, dass Koch Media fortan als Publisher von „Hunt: Showdown“ in Erscheinung treten wird. Das gilt sowohl für den globalen Einzelhandel als auch für die digitalen Veröffentlichungen des Spiels. Crytek wird „Hunt: Showdown“ weiterentwickeln und als Publisher für die PC-Version fungieren.

Darüber hinaus gaben Crytek und Koch Media bekannt, dass „Hunt: Showdown“ am 18. Februar 2020 physisch und digital für PS4 und physisch für Xbox One verfügbar gemacht wird.

Hunt Showdown wird plattformübergreifend weiterentwickelt

„Koch kümmert sich um die Veröffentlichung. Und unser Entwicklungsteam kann sich gemeinsam mit unserer Community voll und ganz darauf konzentrieren, Hunt plattformübergreifend weiterzuentwickeln und zu optimieren“, so Avni Yerli, CEO von Crytek, in der heutigen PR-Meldung. „Wir können es kaum erwarten zu sehen, was die PlayStation-Spieler über das Spiel denken und werden auch im kommenden Jahr allen unseren Spielern neue Inhalte bieten.“

Im Laufe des Jahres soll „Hunt: Showdown“ durch die regelmäßigen Updates um noch mehr Inhalte erweitert werden. Update 1.2 umfasst zufällige Dreierteams, ein erweitertes Tutorial, neue legendäre Jäger sowie neue Ausrüstung und Waffen. Zudem können die Spieler serverseitige Leistungsverbesserungen, Korrekturen der Client-CPU-Leistung und eine Reihe anderer allgemeiner Fehlerbehebungen erwarten.

Auch erwarten euch in den kommenden Monaten Cross-Play zwischen Xbox und PlayStation, ein Solo-PvE-Modus, Live-Events, Outfit-Anpassungen und eine neue Karte.

