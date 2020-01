No One Lives Forever: Nightdive Studios bemühen sich weiterhin um ein Remaster des Kult-Shooters

Eigenen Angaben zufolge möchten die Nightdive Studios auch weiterhin eine Remastered-Fassung des Kult-Shooters "No One Lives Forever" veröffentlichen. Vorher muss allerdings die recht komplizierte Lage um die Markenrechte geklärt werden.

Bereits vor ein paar Jahren gaben die auf Remastered-Versionen bereits erhältlicher Titel spezialisierten Nightdive Studios bekannt, dass sie dem Kult-Shooter „No One Lives Forever“ gerne zu einem Re-Release verhelfen würden.

Allerdings wurde es in der Vergangenheit recht still um dieses Projekt, was natürlich die Frage aufwarf, ob die Fans noch mit der Neuauflage des Shooters rechnen sollten oder ob das Remaster mittlerweile zu den Akten gelegt wurde. Für Klarheit sorgte Stephen Kick, der CEO der Nightdive Studios. Laut Kick sind die Nightdive Studios auch weiterhin an einer Neuveröffentlichung von „No One Lives Forever“.

Rechtslage sorgt selbst bei den involvierten Parteien für Verwirrung

Aktuell sind die Nightdive Studios laut Kick nach wie vor damit beschäftigt, die komplizierte Lage um die Markenrechte zu klären. Mitunter sorgt die Rechtslage sogar bei Parteien, von denen bisher angenommen wurde, dass sie im Besitz der Markenrechte sind, für Verwirrung. Darunter Unternehmen wie Activision Blizzard, Warner Bros. oder Vivendi, die öffentlich einräumten, die genaue Rechtslage nicht zu kennen.

Bei „No One Lives Forever“ handelt es sich um einen First-Person-Shooter, der bei Monolith Productions entstand und in Zusammenarbeit mit Fox Interactive im Jahr 2000 für den PC veröffentlicht wurde. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde der Shooter auf die PlayStation 2 sowie den Mac portiert. In „No One Lives Forever“ schlüpfen die Spieler in die Rolle der Agentin Cate Archer, die für eine geheime Organisation arbeitet und sich für den Frieden in der Welt einsetzt.

In den 1960er Jahren angesiedelt, stellte euch „No One Lives Forever“ verschiedene abgedrehte Gadgets zur Seite und punktete damals vor allem mit seinem Humor.

