Sonic 2020: Monatlich Neuigkeiten zu Sonic the Hedgehog-Projekten

In Vorbereitung auf das 30-jährige Jubiläum von "Sonic the Hedgehog" hat Sega die neue "Sonic 2020"-Initiative gestartet. Die Fans sollen jeden Monat Neuigkeiten zum Thema geboten bekommen.

Fans von „Sonic the Hedeghog“ werden im Laufe dieses Jahres anscheinend auf ihre Kosten kommen. Die Verantwortlichen von Sega haben mit „Sonic 2020“ eine Initiative angekündigt, in deren Rahmen mehrere Neuigkeiten zum beliebten blauen Igel enthüllt werden sollen.

Sonic 2020: Jeden Monat Neuigkeiten

Sega hat eigens dazu eine neue Unterseite auf der offiziellen Webseite gestartet. Dort sollen am 20. jedes Monats die Neuigkeiten enthüllt werden. Zum heutigen 20. Januar wurde zunächst auf den Start von „Sonic 2020“ aufmerksam gemacht. Passend dazu hat Sega einige besondere Bilder als PC- und Smartphone-Wallpapers, Twitter-Titelbilder und Social-Media-Icons zur Verfügung gestellt.

Das „Sonic 2020“-Projekt dürfte für Sega eine Vorbereitung für das 30-jährige Jubiläum des weltbekannten Spielcharakters sein, das 2021 gefeiert wird.

Zum Thema: Sonic The Hedgehog: Geht doch – Filmtrailer enthüllt den überarbeiteten Look des blauen Igels

Am 20. Februar 2020 wird es die nächsten Neuigkeiten in diesem Zusammenhang geben. Sobald weitere interessante Neuigkeiten bekannt werden, lassen wir euch natürlich davon wissen.

An diesem Datum startet in den deutschen Kinos auch der „Sonic The Hedgehog“-Film. Ursprünglich sollte der Kinofilm bereits im vergangen Jahr in die Kinos kommen. Allerdings sorgte ein Fanaufruhr für ein Redesign des Hauptcharakters, was wiederum eine Verschiebung des Kinostarts nach sich zog. Einen großen finanziellen Schaden brachte die Überarbeitung aber nicht mit sich, wie Insider berichten.

Die besagten Wallpaper und Nutzerbildchen findet ihr hinter diesem Link auf der japanischen Seite von Sega.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Sonic the Hedgehog