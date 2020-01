Doom Eternal: Plattforming-Elemente sollen für Abwechslung sorgen – Qualität profitierte von der Verschiebung

In einem Interview sprachen die Entwickler von id Software noch einmal über die Arbeiten an "Doom Eternal". Unter anderem ging es dabei um die neuen Plattforming-Elemente des Shooters sowie die Verschiebung im vergangenen Jahr.

Da im Laufe des heutigen Nachmittags das Preview-Embargo zu „Doom Eternal“ fiel, erreichten uns in den vergangenen Stunden bereits zahlreiche neue Gameplay-Videos zum düsteren Shooter.

Diese haben wir hier für euch zusammengefasst. Ergänzend zum Fall des Vorschau-Embargos verloren die Entwickler von id Software wenige Wochen vor dem offiziellen Release noch einmal ein paar Worte über ihr neues Projekt. Unter anderem ging Executive-Producer Marty Stratton auf die neuen Plattforming-Elemente ein und wies darauf hin, dass mit dem neuen Gameplay-Feature für spielerische Abwechslung gesorgt werden soll.

id Software profitierte von der zusätzlichen Entwicklungszeit

„Was früher eintönigerweise Arena-Korridor-Arena-Korridor war, können wir jetzt mit diesen unterhaltsamen, plattformartigen Rätseln unterbrechen“, so Stratton. „Allerdings übertreiben wir es hier nicht. Sie sind alle ziemlich einfach. Dennoch unterbricht es das Gameplay so sehr, dass es meiner Meinung nach in Kombination mit allen anderen Dingen, der strafferen Mechanik, der Grafik, die Spieler beschäftigt hält.“

Mit einem Blick auf die Verschiebung von „Doom Eternal“ führte Stratton aus. „Ich sage, dass es das beste Spiel ist, das wir jemals gemacht haben. Ich glaube nicht, dass ich das sagen würde, wenn wir diese zusätzliche Zeit nicht gehabt hätten. Das Spiel war fertig, wir haben nichts hinzugefügt, aber durch die Verzögerung konnten wir eine Menge weiterer Fehler beheben.“

Eigenen Angaben zufolge benötigte Stratton etwas mehr als 20 Stunden, um „Doom Eternal“ erfolgreich abzuschließen. Unter dem Strich sei die Spielzeit jedoch vom gewählten Schwierigkeitsgrad und der Vorgehensweise der Spieler abhängig. In Europa wird „Doom Eternal“ ab dem 20. März 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One sowie den PC erhältlich sein. Zu einem späteren Zeitpunkt wird zudem Nintendos Switch mit einer Umsetzung bedacht.

