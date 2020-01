Red Dead Online: Neue Boni und Vorteile angekündigt – Fotomodus, Kleidungsstücke und mehr auf Xbox One

In dieser Woche hat Rockstar Games ein weiteres Mal neue Boni und Vorteile in "Red Dead Online" gebracht. Zudem können sich Xbox One-Spieler über zahlreiche neue Inhalte wie einen Fotomodus freuen.

Die Verantwortlichen von Rockstar Games haben bekanntgegeben, dass ab sofort auf Xbox One, Stadia und PC neue Kleidungsstücke sowie Emotes in „Red Dead Online“ zur Verfügung stehen. Demnach kann man sich den doppelten Salizzo-Patronengurt, die Rulfo-Stiefel, den Starret-Hut und die Gordillo-Beinschützer kaufen. Als Emotes sind auch „Hut schnipsen“, „Heulen“, „Herzlich lachen“, „Subtiles Winken“ und „Du gegen mich“ erhältlich.

Weitere Boni und Vorteile für die Woche

Des Weiteren kann man sich auch in dieser Woche verschiedene Boni und Vorteile sichern. Unter anderem wird ein 30-prozentiger Rabatt auf alle Läufe, Visiere, Zielfernohr- und Schaftverbesserungen (außer Metallgravuren) geboten. Zudem werden bei Hehlern Rabatte auf alle Broschüren gegeben.

Neuere Spieler, die noch vor dem 27. Januar 2020 Rang 10 erreichen, werden auch einen 30-prozentigen Rabatt auf eine Waffe ihrer Wahl erhalten. Sollte man bis dahin sogar Rang 20 erreichen, kann man auch 30 Prozent bei dem Kauf eines Pferdes sparen. In Free-Roam-Missionen und „Ein Land der Möglichkeiten“ wird ein XP-Bonus von 50 Prozenten geboten. Zudem können auch Twitch Prime-Mitglieder einen zusätzlichen Rabatt von 10 Prozent sowie die Sammlertasche und die Verbesserung der Destille aus poliertem Kupfer erhalten.

Abschließend wurden auch einige neue Inhalte für den Story-Modus bestätigt, die ab sofort auf der Xbox One zur Verfügung stehen. Demnach können die Xbox One-Spieler den Fotomodus verwenden und ihre Aufnahmen im Social Club teilen. Zudem wurden drei Kopfgeldmissionen, zwei Bandenverstecke, zwei Schatzkarten, die Mission „In den entlegensten Winkeln der Welt“, vier neue Waffen, fünf neue versteckte Amulette und sieben neue Pferderassen auf der Xbox One in den Story-Modus gebracht. Für die anderen Plattformen waren die Inhalte bereits verfügbar.

