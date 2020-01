One Piece Pirate Warriors 4: Neue Charakter-Trailer zu Basil Hawkins, Big Mom und Kaido

Das Actionspiel "One Piece: Pirate Warriors 4" hat ein weiteres Mal drei neue Charakter-Trailer erhalten, die uns Basil Hawkins, Big Mom und Kaido vorstellen. Somit kann man einen weiteren Eindruck von dem Spiel erhalten.

Bandai Namco Entertainment, Koei Tecmo und die zuständigen Entwickler von Omega Force präsentieren uns weitere Charakter-Trailer zu dem kommenden Actionspiel „One Piece: Pirate Warriors 4“, das ab dem 27. März 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC erhältlich sein wird.

Die Piratenkaiser mischen sich ein

Heute stellt man uns Basil Hawkins, Charlotte Linlin (Big Mom) und Kaido vor, die sich den Strohhut-Piraten in den Weg stellen werden. Basil Hawkins ist der Kapitän der Hawkins-Piraten, der auch als „Der Magier“ bekannt ist. Seine Stroh-Stroh-Frucht lässt ihn eine Puppe erschaffen, die für ihn den Schaden einsteckt. Er kann sich auch selbst in eine gigantische Strohpuppe verwandeln. Zudem legt er großen Wert auf das Weissagen und verlässt sich auf seine Tarotkarten.

Charlotte Linlin, die vor allem als Big Mom bekannt ist, ist eine Piratenkaiserin, die über die Neue Welt herrscht. Ihre Seele-Seele-Frucht lässt sie die Seelen anderer Personen stehlen und sie an andere Personen weitergeben. Sie liebt Süßigkeiten und hasst leere Sitze auf ihren „Teeparties“. Nachdem Ruffy die Fischmenschen-Insel übernahm, geriet er in einen Krieg mit Big Mom.

Abschließend wird mit Kaido ein weiterer Piratenkaiser sowie der Gouverneur der Animal Kingdom Pirates auftauchen. Der König der Bestien hat Wano Country übernommen und ist als die stärkste Kreatur an Land, zu See und in der Luft gefürchtet. Er hat einen sehr harten Körper und plant den größten Krieg der Welt zu starten, um die Welt aufzubrechen, die er als langweilig erachtet.

