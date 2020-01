Torchlight 3: Neuer Name, neues Spielkonzept und Videomaterial

"Torchlight Frontiers" heißt fortan "Torchlight 3". Doch nicht nur einen neuen Namen gibt es. Auch wurden Änderungen am Spielkonzept vorgenommen.

Der Publisher Perfect World Entertainment und der Entwickler Echtra Games haben mitgeteilt, dass „Torchlight Frontiers“ in „Torchlight 3“ umbenannt wurde. Zugleich kam es zu Änderungen am Spielkonzept. Das einst als Free-to-Play-Projekt geplante Spiel wird mit einem Premium-Modell vermarktet.

Der heutigen Ankündigung lässt sich ebenfalls entnehmen, das sich der Fokus hin zu einem linearen Fortschritt bewegt hat, womit sich „Torchlight 3“ an den beiden Vorgängern orientiert.

Wann erscheint „Torchlight 3“? Auch grobe Release-Zeiträume gibt es bereits: „Torchlight 3“ wird im Sommer 2020 für den PC (via Steam) erscheinen. Die Closed-Alpha startet am 29. Januar 2020. Die Versionen für die Xbox One und PlayStation 4 folgen kurz nach dem PC-Launch.

„Als wir mit der Entwicklung von Torchlight Frontiers begannen, konzentrierten wir uns darauf, eine gemeinsame Welt zu schaffen“, so Max Schaefer, CEO von Echtra Games in einer Pressemitteilung. „Während der Entwicklung entdeckt man oft, welche Art von Produkt ein Spiel sein sollte. Und wir fanden, dass Torchlight Frontiers ein echter Nachfolger von Torchlight 1 und 2 sein sollte.“

Aus diesem Grund möchten Perfect World Entertainment und Echtra Games das Spiel zurück zu seinen Wurzeln zurückbringen und es nach den klassischen „Torchlight“-Spielen modellieren.

Übersicht über die Änderungen

Das Spiel folgt der klassischen Act-Struktur aus früheren Titeln. Die Spieler starten am imperialen Außenposten, der von Goblinhorden belagert wird. Sie folgen dann den Spuren der Korruption in die von Hyvid überfallenen Gebiete und erreichen schließlich die Gipfel und ihre höhlenartigen Unterplätze.

Der horizontale Fortschritt wurde verworfen, daher wurden auch alle Frontier-spezifischen Level, Ausrüstungsstatistiken und Skalierungen entfernt. Die Entwickler kehren zum alten Fortschrittssysteme zurück.

Die meisten Zonen sind jetzt standardmäßig privat, um ein besseres Spielerlebnis zu ermöglichen. Die Spieler können sich immer noch auf öffentlichen Stadtebenen treffen und Gruppen bilden, um gemeinsam in instanziierten Kampfzonen zu spielen.

Beim Erstellen eines Charakters könnt ihr in der neuen Version zwischen dem Online- oder Offline-Modus auswählen. Charaktere, die im Offline-Modus erstellt wurden, benötigen keine Internetverbindung, können aber auch nicht an Multiplayer-Spielen teilnehmen.

Die Entwickler haben den Echtgeld-Store entfernt.

Weitere Details zu den Änderungen, die in „Torchlight 3“ eingeflossen sind, erfahrt ihr auf der offiziellen Seite.

