One Punch Man – A Hero Nobody Knows: Charakter-Trailer und reichlich Gameplay-Material enthüllt

In einem frisch veröffentlichten Charakter-Trailer zu "One Punch Man: A Hero Nobody Knows" werden Child Emperor, Spring Mustachio und Handsome Ikemen Amai Mask vorgestellt. Der Titel kommt im Februar in den Handel.

Bandai Namco Entertainment hat weiteres Videomaterial zu „One Punch Man: A Hero Nobody Knows“ veröffentlicht. Einmal mehr werden darin einige Charaktere des Titels vorgestellt, darunter Child Emperor, Spring Mustachio und Handsome Ikemen Amai Mask. Darüber hinaus trafen Gameplay-Szenen ein. Sämtliche Clips könnt ihr unterhalb dieser Zeilen starten.

Launch Ende Februar für Konsolen und PC

Bis ihr selbst Hand anlegen und die Fäuste schwingen lassen könnt, vergehen noch einige Wochen. Das 3-gegen-3-Kampfspiel „One Punch Man: A Hero Nobody Knows“ wird am 28. Februar 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4 auf den Markt kommen.

„One Punch Man: A Hero Nobody Knows“ wird von Spike Chunsoft („Jump Force“, „Danganronpa V3: Killing Harmony“) entwickelt und lässt zwei Teams mit jeweils drei Kämpfern gegeneinander antreten. Es spielt laut Hersteller in einer Welt, in der Bedrohungen alltäglich und Helden die einzige Hoffnung sind.

„Saitama, der Hauptcharakter des Spiels, ist ein Held, der selbst den stärksten Feind mit nur einem einzigen Schlag vernichten kann, was ihn selbst sehr stört. Das Spiel bietet 3-gegen-3-Kämpfen, in denen Spieler mächtige Teams formen, die aus vielen bekannten Gesichtern bestehen“, so die Macher.

In den vergangenen Wochen wurden mehrere Charakter-Videos zu „One Punch Man: A Hero Nobody Knows“ veröffentlicht. Beispielsweise könnt ihr euch in einer Meldung Child Emperor, Sweet Mask sowie Spring Mustachio anschauen. Nachfolgend seht ihr den neusten Trailer dieser Art und das anfangs erwähnte Gameplay-Material:

