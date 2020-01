The Cycle: Shooter aus Deutschland könnte den Weg auf die Konsolen finden

Bereits im Jahr 2018 veröffentlichte das Berliner Entwicklerstudio Yager Development den Shooter "The Cycle" für den PC. Wie es von offizieller Seite heißt, besteht durchaus noch die Möglichkeit, dass "The Cycle" für die beiden Konsolen umgesetzt wird.

Nachdem Yager Development in den vergangenen Jahren vorübergehend an „Dead Island 2“ arbeitete, konzentrierte sich das Berliner Entwicklerstudio zuletzt auf den Shooter „The Cycle“.

„The Cycle“ startete auf dem PC im Jahr 2018 in die Early-Access-Phase und wurde im Oktober des vergangenen Jahres in Form der Vollversion veröffentlicht. Gleichzeitig wurde die erste Season des Shooters auf dem PC an den Start gebracht. Offiziellen Angaben zufolge könnten neben dem PC auch die Konsolen mit „The Cycle“ bedacht werden.

Eine offizielle Ankündigung steht noch aus

Darauf wiesen die Entwickler von Yager Development im Rahmen eines offiziellen FAQs hin. „The Cycle ist verfügbar für Windows-PCs. Für die Zukunft ziehen wir auch andere Plattformen in Betracht“, heißt es dazu kurz und knapp. Unklar ist aktuell noch, was mit „andere Plattformen“ im Detail gemeint ist. Die aktuellen Konsolen Xbox One und PlayStation 4? Oder doch die neue Konsolen-Generation, bestehend aus der PlayStation 5 sowie der Xbox Series X?

In „The Cycle“ taucht ihr laut Entwicklerangaben in ein spannendes Abenteuer ein und geht der Frage nach, was die Welt des Spiels zu bieten hat. Die Spieler werden dazu aufgerufen, ihre Fähigkeiten auf die Probe zu stellen, sich den gegebenen Bedingungen anzupassen und sich mit anderen Spielern zusammenzuschließen.

Offiziell ankündigen wollte Yager Development die Konsolen-Version von „The Cycle“ bisher nicht.

