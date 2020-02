Astral Chain: Entscheidung über mögliche Portierungen wurde noch nicht getroffen

Das Actionspiel "Astral Chain" könnte vielleicht eines Tages auch für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC erscheinen. Zumindest schließt PlatinumGames eine entsprechende Umsetzung nicht aus, auch wenn eine Entscheidung noch nicht getroffen wurde.

Im Laufe des gestrigen Tages startete PlatinumGames („Bayonetta“, „NieR: Automata“, „Vanquish“) eine Kickstarter-Kampagne für das Actionspiel „The Wonderful 101“, das bisher nur für die Nintendo Wii U erhältlich ist. Mit den zusätzlichen Geldern kann man den eigenen Vertrieb übernehmen und den Titel auch für die Nintendo Switch, die PlayStation 4 und den PC veröffentlichen.

Die Entscheidung liegt bei Nintendo

Da verwundert es nicht, dass auch schnell die Frage aufkommt, ob möglicherweise auch „Astral Chain“ für andere Plattformen erscheinen könnte. Schließlich erschien das Actionspiel, das unter Leitung von Director Takahisa Taura erschaffen wurde, im vergangenen August exklusiv für die Nintendo Switch.

PlatinumGames-Oberhaupt Atsushi Inaba hat folgende Aussage zu einer möglichen Portierung von „Astral Chain“ getroffen:

„Im Falle von Astral Chain ist es eine Marke, die sich zur einen Hälfte im Besitz von Platinum und zur anderen von Nintendo befindet. Aktuell kam es erst heraus und es ist zu früh, um etwas zu sagen. Bisher hoffen wir nur, dass es ein Erfolg für die Nintendo Switch ist und wir werden sehen, wohin es dann geht. Letztendlich ist es Nintendos Entscheidung und nicht unsere. Sie besitzen die Vertriebsrechte an Astral Chain, also haben wir kein wirkliches Mitspracherecht. Wir sehen The Wonderful 101 als einen exklusiven Fall an.“

Dementsprechend wird die Zukunft zeigen müssen, ob PlatinumGames Nintendo davon überzeugen kann, dass man entsprechende Portierungen von „Astral Chain“ für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlichen darf. Auch ein „Bayonetta 2“ sowie das kommende „Bayonetta 3“ sind Nintendo-Exklusivtitel, die immer wieder ein großes Interesse hervorrufen.

Bereits Ende dieses Monats wird man „Bayonetta“ und „Vanquish“ in einem Bundle erneut auf den Markt bringen. Zudem befindet sich für die PlayStation 4 das Action-Rollenspiel „Babylon’s Fall“ in Kooperation mit Square Enix in Entwicklung. Sollte PlatinumGames weitere Informationen zu ihren aktuellen Projekten verraten, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Quelle: VGC

