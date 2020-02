Call of Duty Modern Warfare: Gunfight Grind und mehr – Neues Update erscheint heute

Am heutigen Dienstag Abend darf sich die „Call of Duty: Modern Warfare“-Community auf dem PC, der Xbox One sowie der PlayStation 4 über ein neues Update freuen.

Das besagte Update wird aller Voraussicht nach um 19 Uhr unserer Zeit zur Verfügung gestellt. Einen entsprechenden Changelog veröffentlichten Activision beziehungsweise Infinity Ward bisher zwar nicht, nannten im Zuge eines Blog-Eintrags aber zumindest erste Details zu den neuen Inhalten, die mit dem Update den Weg in „Call of Duty: Modern Warfare“ finden werden. Darunter eine „Gunfight“-Variante in der „2 vs. 2“-Playlist.

Entwickler versprechen neue Strategien

Wie es im offiziellen Blog-Eintrag heißt, führt die neue Spiel-Variante „Gunfight Grind“ für den Gunfight-Mode und den klassischen Mehrspieler-Modus „Grind“ neue Strategien ein, die für zusätzliche Abwechslung sorgen sollen. Der neue Modus wird laut offiziellen Angaben lediglich über einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung stehen und soll vor allem dann seine vollen Stärken ausspielen, wenn ihr ihn gemeinsam mit einem Freund in Angriff nehmt.

Konkrete Details zum neuen Spiel-Modus werden im Laufe des heutigen Abends folgen. Selbiges gilt für die zusätzlichen Playlisten im 24/7-Format. Am morgigen Mittwoch, den 5. Februar 2020 um 19 Uhr unserer Zeit startet zudem ein neues Double XP-Event auf allen drei Plattformen.

Bis zum 11. Februar 2020 wird euch hier die Möglichkeit geboten, die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten abzustauben.

Quelle: Activision (Offizielle Website)

