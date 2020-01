Call of Duty Modern Warfare: Fehler setzt Statistiken zurück – Infinity Ward arbeitet an einer Lösung

Nach dem gestrigen Update hat "Call of Duty: Modern Warfare" mit einem nervigen Fehler zu kämpfen. Infinity Ward arbeitet bereits mit Hochdruck an einer Lösung, um die zurückgesetzten Statistiken betroffener Spieler zurückzubringen.

Am gestrigen Abend veröffentlichten Activision und Infinity Ward ein neues umfangreiches Update für den First-Person-Shooter „Call of Duty: Modern Warfare“, mit dem man nicht nur eine Armbrust sowie weitere Loadout-Slots ins Spiel gebracht hatte. Auch ein nerviger Fehler macht seit dem Patch die Runde.

Die Statistiken sind nicht verloren

Demnach kann es vorkommen, dass man eine Fehlerbenachrichtigung angezeigt bekommt, laut der der Download nicht korrekt abgeschlossen wurde. Wenn man diese Nachricht mit „Ja“ bestätigt, werden einem alle Statistiken zurückgesetzt, die man sich im Multiplayer angesammelt hat.

Auf dem offiziellen Blog hat Infinity Ward ein Update zu der Situation veröffentlicht und verraten, dass man bereits einen Backend-Fix auf PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht hat, der sich mit zwei Problemen beschäftigt. Da es ein Backend-Fix ist, bekommt man auch keine Anzeige für einen Download. Folgende Probleme wurden angegangen:

Loadout Slots

Ein Teil des Updates beinhaltete zusätzliche Loadout Slots. Falls man Klassen in diesen Slots erschaffen hat, wird man sehen, dass sie zum Standard zurückgesetzt wurden. Dies wird nur einmal geschehen. Falls man noch keine zusätzlichen Klassen in diesen Slots erstellt hat, wird man nichts bemerken. Dies behebt auch ein Problem, bei dem einige Spieler durch das Anklicken dieser Slots in den Multiplayer-Bildschirm zurückgeworfen wurden.

Fehlerbenachrichtigung

Falls man die Fehlerbenachrichtigung angezeigt bekam und nicht auf „Ja“ geklickt sowie das Spiel geschlossen hat, sind die Statistiken noch intakt. Man kann wie gewohnt weiterspielen.

Falls man auf „Ja“ geklickt hat, wird man wahrscheinlich bemerken, dass die Statistiken im Combat Record, die Ranglisten, die angepassten Klassen und die Operator zurückgesetzt wurden. Nichts in Bezug auf euren Fortschritt ging verloren, sodass euer Rang, die Erfahrungspunkte, der Battle Pass-Fortschritt, die Waffen-Fortschritte, die Freischaltungen, die Käufe, etc. weiterhin intakt sind.

Infinity Ward arbeitet bereits mit Hochdruck an einer Fehlerbehebung. Man wird weiterhin das Spiel in aller Ruhe spielen können, wenn man von dem Fehler betroffen ist. Die weiteren Fortschritte werden weiterhin gewertet, wobei es passieren kann, dass man die Statistiken auf den Punkt vor dem Update zurücksetzen wird, sobald eine Lösung für das Problem gefunden wurde.

