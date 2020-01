Call of Duty Modern Warfare: Update 1.13 zum Download – Armbrust, weitere Loadout-Slots und mehr

Infinity Ward hat für "Call of Duty: Modern Warfare" ein neues Update veröffentlicht. Zu den Bestandteilen zählt die Armbrust als neue Waffe. Hinzu kommen fünf weitere Loadout-Slots, Verbesserungen und weitere Änderungen. Der Changelog liefert Einzelheiten.

Infinity Ward hat für „Call of Duty: Modern Warfare“ ein neues Update veröffentlicht, das weitere Verbesserungen und Neuerungen in den Shooter bringt. Dazu zählen unter anderem zusätzliche Loadout-Slots und die lang erwartete Armbrust, zu der in den Patchnotes nicht allzu viele Details zu finden sind. Verdienen könnt ihr sie euch während der Nutzung des Scharfschützengewehrs mit Reflex-Optik.

Das ist neu

Playlist Update: Capture the Flag- und Shoot the Ship-Playlists hinzugefügt. Zudem wurde der Aniyah-Palast wieder in die Rotation gebracht.

5 zusätzliche Loadout-Slots.

Neue Waffe – Armbrust: Freischaltbar über die Nutzung eines Scharfschützengewehrs mit Reflex-Optik. Infinity Ward verweist auf 5 Kills in 25 Matches.

Zudem umfasst der neuste Patch für „Call of Duty: Modern Warfare“ verschiedene Fehlerkorrekturen. Beispielsweise wurde Krovnik Farmland vorübergehend aus der Rotation entfernt. Infinity Ward möchte sich zunächst einigen Fehlern annehmen und diese korrigieren.

Auch wurde die Schadensschwelle für die Herausforderung „Erziele X Kills, während du verletzt bist“ angepasst, um die Erledigung zu vereinfachen. Im Changelog ist außerdem von verschiedenen Exploits die Rede, die entfernt wurden. Erwähnt wird gleichzeitig die Behebung einiger Grafikfehler, die auf Ground War-Karten auftreten konnten.

+++ Call of Duty Modern Warfare: Season One wurde um zwei Wochen verlängert +++

Laut Changelog ging es einem Fehler an den Kragen, durch den die Voice-Chat-Einstellungen zurückgesetzt wurden, nachdem die Anwendung vollständig geschlossen wurde. Und es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler unbesiegbar wurden.

Das war längst nicht alles. Der komplette Changelog ist deutlich länger. Anschauen könnt ihr ihn euch auf der offiziellen Seite von Infinity Ward.

Mehr zu Call of Duty Modern Warfare

