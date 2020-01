Call of Duty Modern Warfare: Season One wurde um zwei Wochen verlängert

Die erste Season des First-Person-Shooters "Call of Duty: Modern Warfare" wurde noch einmal um zwei Wochen verlängert. Allerdings wird man sich in der Zeit auch eine Armbrust verdienen können.

Activision und Infinity Ward hatten Anfang Dezember die erste Season im First-Person-Shooter „Call of Duty: Modern Warfare“ gestartet. Seitdem haben die Spieler die Möglichkeit, dass sie für den Multiplayer einen Battle Pass kaufen und bis zu 100 Stufen voller Embleme, Calling Cards, Waffen- und Charakter-Skins, COD Points und mehr freischalten.

Eine Armbrust als kommende Belohnung

Ursprünglich hatten die Verantwortlichen geplant, dass man die erste Season am 28. Januar 2020 beendet. Allerdings haben die Entwickler mitgeteilt, dass man die Staffel noch einmal um zwei Wochen verlängert. Somit haben alle Spieler noch bis zum 11. Februar 2020 Zeit, um sich alle Inhalte zu verdienen. Von offizieller Seite heißt es:

„In den nächsten Wochen werden einige neue Gegenstände und Herausforderungen erscheinen, einschließlich einer In-Game-Herausforderung, um sich eine Armbrust zu verdienen, weiterer neu gemischter Spielmodi, neuer Spiellisten und weiterer Inhalte, die man im Laden entdecken kann. Um für all die Aktivitäten Platz zu schaffen, werden wir eine einmalige Verlängerung von Season One vornehmen ─ sie endet nun am 11. Februar. Während der Zeit wird es Double XP, Double Weapon XP und Double Tier Progression geben, um euch dabei zu helfen die Offiziersränge und Stufen abzuschließen und euch auf eine aufregende Season Two vorzubereiten.“

Mehr: Call of Duty Modern Warfare – Drei Spielmodi erscheinen im heutigen Playlist-Update – Double XP sowie Double Weapon XP am Wochenende

Bisher hat Infinity Ward noch nicht bekanntgegeben, welche Inhalte mit Season Two in das Spiel kommen sollen. Allerdings kann man zumindest damit rechnen, dass weitere Mehrspieler-Karten und Waffen erscheinen werden. Möglicherweise werden dieses Mal nicht nur Neuauflagen klassischer Karten veröffentlicht. Sobald konkrete Informationen enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

„Call of Duty: Modern Warfare“ ist seit Ende Oktober für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC im Handel erhältlich. Am kommenden Wochenende können sich die Spieler sowohl doppelte Erfahrungspunkte als auch doppelte Waffen-Erfahrungspunkte verdienen. Vom 17. Januar 2020 um 19 Uhr bis zum 21. Januar 2020 um 19 Uhr werden die Boni zur Verfügung stehen.

Quelle: Infinity Ward (Offizielle Seite)

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Modern Warfare