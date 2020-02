Ubisoft: Diese 5 großen AAA-Spiele erscheinen bis März 2021

Ubisoft hat den neusten Geschäftsbericht vorgelegt und in dessen Rahmen einige Worte über die Zukunft verloren. Laut der Angabe des französischen Publishers und Entwicklers werden im kommenden Geschäftsjahr fünf große AAA-Spiele veröffentlicht. Es läuft vom 1. April 2020 bis 31. März 2021.

Einige der Namen sind bereits bekannt. In diesem Zeitraum sollen „Watch Dogs: Legion“, „Gods & Monsters“ und „Rainbow 6: Quarantine“ auf den Markt gebracht werden – voraussichtlich zwischen Oktober und Dezember 2020. Der Launch war einst für einen früheren Zeitpunkt geplant, allerdings wurden die Veröffentlichungen aus Qualitätsgründen hinausgezögert.

Hinter den anderen Spielen steht noch ein Fragezeichen. Sie sollen zwischen Januar und März 2021 folgen. Von Ubisoft beim Namen genannt wurden diese Projekte nicht. Allerdings gab es in der Vergangenheit einschlägige Gerüchte. Kotakus Jason Schreier betonte ergänzend, dass es sich tatsächlich um Ableger zu „Assassin’s Creed“ und „Far Cry“ handelt. „Splinter Cell“ sei nicht dabei.

„Wer auf Splinter Cell hofft, wird erneut enttäuscht sein. Sorry. Es sind Assassin’s Creed und und Far Cry“, so der meist gut informierte Kotaku-Redakteur auf Twitter. Ubisoft selbst verwies im Rahmen der jüngsten Investorenkonferenz auf eine der „größten Spiele-Reihen“, was für „Assassin’s Creed“ sprechen würde.

Auch „Skull and Bones“ befindet sich bei Ubisoft in der Pipeline. Dieser Titel soll allerdings erst im übernächsten Geschäftsjahr (April 2021 bis zum 31. März 2022) auf den Markt kommen. „Beyond Good & Evil 2“, „Die Siedler“, „Just Dance“ sowie „Roller Champions“ werden hingegen nicht zu den „größten Spiele-Reihen“ des Unternehmen gezählt und sind offenbar kein Teil der großen AAA-Spiele, die im jüngsten Geschäftsbericht erwähnt wurden.

Im Fall der fünf AAA-Spiele wird erwartet, dass die Next-Generation-Konsolen mit „HD-Patches“ unterstützen werden. Weitere Einzelheiten möchte Ubisoft im nächsten Geschäftsbericht verraten, der Mitte Mai veröffentlicht wird.

Anyone holding out hope for Splinter Cell is, once again, going to be disappointed. Sorry! (It’s AC and Far Cry.) https://t.co/7hKDV3y5QS

— Jason Schreier (@jasonschreier) February 6, 2020