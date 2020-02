Call of Duty Modern Warfare: Trailer-Leak zur Season 2 enthüllt weitere Details

Kurz vor dem Start der zweiten Season von "Call of Duty: Modern Warfare" wurde der offizielle Trailer geleakt. Er stellt unter anderem die enthaltenen Maps vor.

Die Neuigkeiten zur „Call of Duty“-Serie werden seit Jahren nicht einfach nur angekündigt, sondern im Vorfeld „geleakt“. Und auch im Fall der zweiten Season von „Modern Warfare“ landeten die ersten Details vor der offiziellen Ankündigung im Netz.

Bereits am Wochenende berichteten wir von einem inzwischen gelöschten Eintrag auf der offiziellen Webseite der Reihe, dem sich einige Details zur neuen Season entnehmen ließen. Demnach werden unter anderem der neue Operator „Ghost“ sowie die neue Karte „Rust“ den Weg in „Call of Duty: Modern Warfare“ finden.

Außerdem war von einem Battle-Pass die Rede, der euch in der zweiten Season erneut einen Schwung frischer Inhalte und exklusiver Belohnungen bieten soll.

Trailer mit weiteren Details

Kurz vor dem voraussichtlich für morgen angesetzten Start der zweiten Season von „Call of Duty: Modern Warfare“ wurde offenbar der dazugehörige Trailer „geleakt“. Den Szenen lassen sich einige weitere Details zu den geplanten Neuerungen entnehmen. Zu sehen sind im Video unter anderem vier neue Maps. Dazu zählen „Rust“, „Atlas Superstore“, „Bazaar“ und „Zhokov Boneyard“.

Die Highlights des Trailers in der Übersicht:

Neue Maps: Rust Atlas Superstore

Neue Gunfight-Map: Bazaar

Neue Ground War-Map: Zhokov Boneyard

Zwei neue Waffen (Grau 5.56 und Striker 45)

Skins aus dem Battle Pass

Der offizielle Trailer zur Season 2 wurde vor der geplanten Enthüllung über einen Xbox-Account „geleakt“, bevor es zu obligatorischen Löschung kam. Doch ein paar Spieler schafften es, den Trailer herunterzuladen und erneut zur Ansicht bereitzustellen.

+++ Call of Duty Modern Warfare: Zweite Season startet in Kürze – Erste Details „geleakt“ +++

Doch wann wird die zweite Season offiziell vorgestellt? Da davon ausgegangen wird, dass sie am morgigen Dienstag um 19 Uhr in „Call of Duty Modern Warfare“ freigeschaltet wird, bleibt nicht mehr viel Zeit. Somit wäre eine Vorstellung entweder heute Abend oder spätestens morgen früh denkbar. Nachfolgend könnt ihr euch den geleakten Clip anschauen.

