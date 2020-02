Alien: Boss Key Productions hätte fast an einem neuen Titel gearbeitet – Cliffy B enthüllt Details

Wie Cliff Bleszinski via Twitter bestätigte, stand sein ehemaliges Entwicklerstudio Boss Key Productions kurz davor, an einem neuen "Alien"-Titel zu arbeiten. Auch wenn aus diesem Vorhaben nichts wurde, nannte Cliffy B nun konkrete Details zur geplanten spielerischen Umsetzung des Projekts.

Nachdem sich Cliff Bleszinski auf der internationalen Bühne vor allem mit seinem Mitwirken an der „Gears of War“-Reihe einen Namen machte, gründete er mit Boss Key Productions im April 2014 sein eigenes Studio.

Ein Erfolg war diesem leider nicht beschieden, da sich sowohl „LawBreakers“ (2017) als auch „Radical Heights“ (2018) zu kommerziellen Fehlschlägen entwickelten. Die Folge: Im Mai 2018 stellte Boss Key Productions seinen Betrieb ein und schloss seine Pforten. Wie Cliffy B via Twitter bestätigte, standen er und sein Studio seinerzeit kurz davor, eine zugkräftige Lizenz für einen neuen Titel an Land zu ziehen: „Alien“.

Fox-Übernahme durch Disney warf die Pläne über den Haufen

Der neue „Alien“-Titel hätte in einer Einrichtung im Black-Mesa-Stil gespielt und eine neue Version von Ripley in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt. Die Spieler hätten dabei die Kontrolle über Rebecca „Newt“ Jorden übernommen, die zu den letzten Überlebenden einer Xenomorph-Plage gehört. Ripley wiederum hätte den Spieler während seines Abenteuers in der gleichen Form begleitet, wie es Cortana in den „Halo“-Titeln beim Master Chief tat.

„Du würdest als erwachsene Newt spielen. Auf der Erde. Weyland-Yutani bewaffnen die Aliens in einer Einrichtung im Black-Mesa-Stil. Zudem ist natürlich die Hölle los“, so Bleszinski weiter. Ebenfalls geplant war ein neuer Roboterfreund mit dem Namen Casey.

Laut Bleszinski befand sich Boss Key Productions seinerzeit in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Fox, dem Inhaber der Markenrechte an „Alien“. Nach der Fox-Übernahme durch den Mediengigant Disney Ende 2017 wurden die Pläne jedoch über den Haufen geworfen.

