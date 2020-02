The Wonderful 101: Remaster soll den kommerziellen Fehlschlag auf Wii U vergessen machen

Aktuell arbeiten die Entwickler von Platinum Games an einer Remastered-Fassung des Action-Titels "The Wonderful 101" für den PC, die PS4 und Nintendos Switch. Eigenen Angaben zufolge geht es dem japanischen Studio mit der Neuauflage darum, "The Wonderful 101" einer breiten Masse an Spielern zugänglich zu machen.