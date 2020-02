The Division 2: Title-Update 8 angekündigt – Changelog mit Details

"The Division 2" wird in wenigen Wochen mit dem Title-Update 8 erweitert. Es erscheint zusammen mit der Erweiterung „Die Warlords von New York“. Was sich ändert, verrät der offizielle Changelog.

Ubisoft hat für „The Division 2“ in der vergangenen Nacht nicht nur die Erweiterung „Die Warlords von New York“ enthüllt. Auch gab das Unternehmen erste Details zum Title-Update 8 heraus, das den Shooter um neue Features erweitert. Es soll am 3. März 2020 zusammen mit dem neuen Addon zum Download bereitgestellt werden.

Laut Ubisoft wurde hart daran gearbeitet, eine Reihe von Kernbereichen des Spiels zu überarbeiten und dabei sowohl das Endspiel in Washington DC als auch das neue Endspiel der Stufe 40 in New York City im Auge zu behalten. Viele dieser Änderungen wurden laut Entwickler „stark durch das Feedback der Community beeinflusst“, das Ubisoft seit dem Launch im Auge behält.

Changelog liefert Details

Im Changelog zum Update 8 von „The Division 2“ ist unter anderem vom neuen Level-30-Power-Level „Gear Score 515“ die Rede. Diese Erhöhung wurde im vergangenen Jahr zunächst verworfen.

Ein weiterer Bestandteil ist „Gear 2.0“. Überarbeitete Boni werden nach der Aktualisierung besser zu den üblichen Spielstilen passen. Die Rückkehr von „God Roll“ soll wiederum dafür sorgen, dass Gegenstände mit maximalem Attribut in allen Bereichen fallen gelassen werden könnten. Hinzu kommt eine verbesserte Benutzeroberfläche, um auf dem ersten Blick die Qualität eines Items zu erkennen. Außerdem wurden Modslots neu verteilt und mit bestimmten Gear-Slots verknüpft.

Dem Changelog zum Update 8 von „The Division 2“ lässt sich ebenfalls entnehmen, dass an der Skill-Power Hand angelegt wurde. Beispielsweise können Skills gepaart mit Ausrüstung und exotischen Talenten überladen werden, was die Wirksamkeit der Skills für kurze Zeit erheblich erhöht.

Auch in der Dark Zone kommt es mit dem neuen Update zu Änderungen. Das gilt beispielsweise für die Möglichkeit, alle Spieler in einem Umkreis von 100 Metern im sozialen Menü zu sehen. Zudem wurden die Signaturwaffen und deren Munition aus der Dark Zone entfernt. Und ihr werdet demnächst nur noch Erfahrungspunkte durch Spieler-zu-Spieler-Interaktionen, erfolgreiche Evakuierungen und das Sammeln von Nachschublieferungen erhalten.

Das war längst nicht alles. Den kompletten Changelog zum Title-Update 8 von „The Division 2“ könnt ihr euch hier anschauen. Die gesonderten Patchnotes für „Die Warlords von New York“ werden am 2. März im offiziellen Forum verfügbar gemacht.

