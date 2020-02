The Division 2: Die Warlords von New York enthüllt – Termin, Infos und Videos

Für "The Division 2" wurde die Erweiterung "Die Warlords von New York" angekündigt. Sie erscheint Im März zusammen mit dem Update 8. Zahlreiche Details und Videos gibt es schon heute.

Ubisoft hat für „The Division 2“ eine neue Erweiterung enthüllt. Sie hört auf den Namen „Die Warlords von New York“ und wird am 3. März 2020 zusammen mit dem Update 8 zum Download bereitgestellt. Schon heute könnt ihr euch einen Trailer und reichlich Gameplay-Material anschauen.

„Die Warlords von New York“ versetzt euch in ein Szenario, in dem „ein wohlbekannter Schatten“ die Straßen von New York heimgesucht hat. Aaron Keener, den ihr aus „The Division“ kennt, hat die Fraktionen von New York unter seine Kontrolle gebracht und sie genutzt, um Lower Manhattan einzunehmen.

Andere abtrünnige Agents sind ihm dabei behilflich, einen neuen Virusstamm unter seine Kontrolle zu bringen. Zugleich ist Keener entschlossen, all das, was seit der katastrophalen Pandemie am Black Friday aufgebaut wurde, wieder auszulöschen. Ziel der Division ist es daher, Keener um jeden Preis zu stoppen.

Schauplatz der neuen Handlung ist Lower Manhatten, das laut der Angabe des Producers Nick Scurr nahezu originalgetreu im Spiel nachgebaut wurde. Aufgrund der Ereignisse ist der Look ein wenig anders. Doch solltet ihr schon einmal dort gewesen sein, sollte euch die Umgebung durchaus vertraut vorkommen.

Features von Die Warlords von New York

Eine Fahndung: Der Division-Agent Aaron Keener hat die Fraktionen New Yorks vereint. Er ist somit die größte Autorität der Stadt und muss von der Division aufgehalten werden, bevor er das neue Virus freilassen kann.

Verschiedene Begegnungen: Bevor Aaron Keener aufgehalten werden kann, muss die Division zunächst seine Wache bestehend aus vier abtrünnigen Agents verfolgen. Dabei kämpft sie gegen Cleaners und Rikers.

Vier neue Distrikte von NYC: Lower Manhattan ist ein neuer Bereich, der von einem Hurrikan heimgesucht wurde. Angesiedelt sind dort ein Bürgerzentrum, der Battery Park, der Financial District und Brücken.

Fortschritt bis Stufe 40: Mit der neuen Erweiterung wird die maximale Stufe auf 40 angehoben. Außerdem kommen neue SHD-Stufe für unendliche Fortschritte hinzu. Zudem können Neueinsteiger einen neuen Agent der Stufe 30 erstellen und sich direkt in den Kampf um New York stürzen.

Saisons: „Die Warlords von New York“ dient als Startpunkt für neue Saisons. Euch erwartet eine Auswahl an Endspiel-Aktivitäten, mit neuem Erzählstrang, neuen Zielen und Belohnungen.

Überholtes Division 2-Erlebnis: Vier neue Fertigkeiten können freigeschaltet werden. Gleiches gilt für exklusive exotische Objekte, Ausstattungen und viele benannte Objekte, die verschiedene Spielstile erlauben.

Auf der offiziellen Seite hält Ubisoft zahlreiche weitere Details zu „Die Warlords von New York“ bereit. Auf der verlinkten Seite könnt ihr außerdem einen Blick auf den Changelog zum Title-Update 8 werfen. Umfassende Informationen zu den neuen Seasons erwarten euch hingegen nach einem Klick auf diesen Link.

