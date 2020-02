PSN Sale: Weekend-Deals für PS4 – Shooter, Racer, Indies und mehr

Im PlayStation Store wurde ein neuer Wochenend-Sale gestartet, in dessen Rahmen ihr beim Kauf ausgesuchter Spiele wieder ordentlich Geld sparen könnt. Zu den PS4-Deals zählt beispielsweise „Hotline Miami“, das ihr einige Tage lang für 2,49 Euro erhaltet. Jenseits der Rabattaktion werden 9,99 Euro fällig, sodass ihr 70 Prozent spart.

Im Angebot ist auch das seit Ende 2019 erhältliche „Ancestors: The Humankind Odyssey“, das um 25 Prozent im Preis gesenkt wurde. Somit werden im Akionszeitraum nur 29,99 statt 39,99 Euro fällig. Ebenfalls zu den Wochenend-Angeboten zählt „AO Tennis 2“. 27 Prozent werden beim Kauf abgezogen. Somit zahlt ihr im PlayStation Store nur 39,99 statt 54,99 Euro.

Wollt ihr in den Besitz von „Gris“ kommen, investiert ihr über das Wochenende hinweg 11,04 statt 16,99 Euro. Der Rabatt liegt bei 35 Prozent. „Ghost Recon Breakpoint“ kann für 27,99 Euro gekauft werden. Jenseits des PSN-Sales werden 69,99 Euro und somit 60 Prozent mehr fällig. Die Ultimate Edition des Titels erhaltet ihr für 49,99 statt 119,99 Euro, was einem Rabatt von 58 Prozent entspricht.

F1 2019 und Far Cry 5

Weiter geht es mit „F1 2019“. Seit August des vergangenen Jahres verweilt die Rennsimulation auf dem Markt. Am Wochenende zahlt ihr dafür 19,99 Euro, was im PSN Store einem Rabatt in Höhe von 71 Prozent entspricht. Die Legends Edition des Racers erhaltet ihr für 24,99 statt 79,99 Euro.

Für 29,99 Euro könnt ihr über das Wochenende hinweg die „Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Complete Edition“ erwerben, die jenseits des jüngsten PS4-Sales im PSN mit 99,99 Euro zu Buche schlägt. 70 Prozent spart ihr somit. Die „Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Ultimate Edition“ kostet einige Tage lang nur 34,99 statt 119,99 Euro, was ebenfalls einem Rabatt von 70 Prozent entspricht.

Zu den weiteren Wochenend-Angeboten im PlayStation Store zählen „South Park – Die rektakuläre Zerreißprobe“ (14,99 Euro, 75 Prozent Rabatt), „Enter the Gungeon: A Farewell to Arms“ (7,49 Euro, 50 Prozent Rabatt), „Foul Play“ (3,99 Euro, 60 Prozent Rabatt), „Hatoful Boyfriend: Holiday Star“ (2,99 Euro, 70 Prozent Rabatt) und „Hatoful Boyfriend“ (2,99 Euro, 70 Prozent Rabatt).

+++ The Division 2: Für 2,99 Dollar im Angebot – In Deutschland verlangt Ubisoft mehr +++

Die genannten Preise sind ab sofort gültig und können bis zum 19. Februar 2020 im PlayStation Store in Anspruch genommen werden. Sollte diesmal nichts für euch dabei sein, dann werft einen Blick auf das PSN-Angebot der Woche, das nach wie vor gültig ist. Darüber hinaus warten im PSN Store exklusive PS Plus-Preisnachlässe auf euch.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Store