Darksiders Genesis: Verkaufserfolg konnte die internen Erwartungen übertreffen

Während das isometrische Hack’n’Slash „Darksiders Genesis“ erst in der letzten Woche für die PlayStation 4, die Xbox One und die Nintendo Switch veröffentlicht wurde, erschien das Abenteuer von Krieg und Strife bereits für den PC und Google Stadia.

Ein erfolgreicher Verkaufsstart

In der aktuellen Finanzkonferenz sprach Lars Wingefors, CEO der Embracer Group, die als Mutterunternehmen des Publishers THQ Nordic fungiert, über den bisherigen Erfolg von „Darksiders Genesis“. Demnach konnte das Abenteuer einen erfolgreichen Verkaufsstart hinlegen und auch in den darauffolgenden Monaten weiterhin starke Verkaufserfolge erzielen.

„Ich denke, dass Darksiders Genesis eine solide Performance abgeliefert hat. Es wurde gut aufgenommen und hat sich auch nach dem Erscheinungszeitraum weiterhin gut geschlagen, weshalb ich sagen würde, dass es meine eigenen Erwartungen übertreffen konnte“, sagte Wingefors.

Nun kann man gespannt sein, wie sich „Darksiders Genesis“ auf den Konsolen schlägt. Möglicherweise könnten die Verkaufszahlen noch einmal deutlich gesteigert werden.

In „Darksiders Genesis“ werden die Spieler mit zwei Reitern in die Hölle reisen, um Lucifer in die Flucht zu schlagen. Der trügerische Dämonenkönig möchte das Gleichgewicht stören, indem er hochrangigen Dämonen in der Hölle neue Macht verleiht. Krieg und Strife müssen die Dämonen zur Strecke bringen, weitere Informationen sammeln und einen komplexen, dämonischen Plan zerstören.

Quelle: GamingBolt

