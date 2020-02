Mortal Kombat 11: Der düstere Download-Charakter Spawn hat einen Termin

Nach wie vor wird der Fighting-Titel „Mortal Kombat 11“ mit Updates und neuen Features unterstützt. Darüber hinaus durften sich die Spieler in der Vergangenheit über diverse Download-Charaktere freuen.

Zum Abschluss der Woche meldeten sich die für „Mortal Kombat 11“ verantwortlichen Entwickler zu Wort und wiesen darauf hin, dass der nächste Download-Charakter bereits in den Startlöchern steht. Die Rede ist vom Comic-Charakter Spawn, für den sich die Community in den vergangenen Monaten immer wieder einsetzte.

Doch ab wann wird Spawn die Arenen von „Mortal Kombat 11“ unsicher machen? Diesbezüglich sorgten die Macher der NetherRealm Studios heute für Klarheit und gaben bekannt, dass Inhaber des Kombat-Pass ab dem 17. März 2020 Hand an Spawn legen und den neuen Download-Charakter ausprobieren dürfen. Alle anderen sind eine Woche später an der Reihe.

Zum Thema: Mortal Kombat 11: Spawn wird Anfang März beim Final Kombat 2020 enthüllt

Ergänzend zu Spawns Auftritt in „Mortal Kombat 11“ wird im kommenden Monat eine neue Action-Figur zum düsteren Comic-Charakter veröffentlicht. Diese präsentierte uns Todd McFarlane in einem entsprechenden Tweet, den wir unterhalb dieser Zeilen für euch eingebunden haben.

„Mortal Kombat 11“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch erhältlich.

MORTAL KOMBAT SPAWN REVEAL!!

FINALLY I CAN SHOW IT!!

SPAWN @MortalKombat action figure is an incredibly DETAILED ( true McFarlane Toys fashion) 7″ scale figure designed with 22 points of ultra-articulation and can achieve full range posing.

COMING MARCH 2020! #MK11 pic.twitter.com/FPS4yOdPNk

— Todd McFarlane (@Todd_McFarlane) February 21, 2020