Fallout 76: Pax-Panels zu Wastelanders, Update 14.5 und doppelte Erfahrungspunkte

Bethesda wird der PAX East 2020 in Boston einen Besuch abstatten und dort für „Fallout 76“ das sogenannte „Wastelanders“-Update vorstellen. Es soll am 7. April 2020 zum Download bereitgestellt werden. Teilnehmer der Messe erhalten unter anderem die Möglichkeit, „Wastelanders“ eigenhändig zu testen. Hinzu kommen zwei Panels, die ihr live mitverfolgen könnt, wenn ihr nicht vor Ort seid.

PAX-Panels

Das erste Panel startet am Freitag, dem 28. Februar um 20:00 Uhr MEZ. Entwickler von „Fallout 76“ werden das neue Update im Zuge der Präsentation näher beleuchten. Mit dabei sind Jeff Gardiner, Ferret Baudoin, Mark Tucker und Nate Purkeypile. Sie widmen sich dem Gameplay und gewähren Einblicke in das Design und die Ästhetik der neuen Inhalte.

„Bei der Präsentation werden sie uns zeigen, wie Appalachia sich mit der Ankunft der Menschen verändert hat, sie werden uns ein paar der Charaktere vorstellen, neue Waffen zeigen und noch vieles mehr“, so Bethesda in der heutigen Ankündigung. Zudem werden während des Panels Fragen der Community beantwortet. Diese können vorab gestellt werden.

Am Samstag ab 21:30 Uhr MEZ wird das Team von „CHAD: A Fallout 76 Podcast“ zum ersten Mal ein Audio-Abenteuer aus Appalachia live auf der Bühne präsentieren.

Update 14.5 kommende Woche

Auch ein neues Update steht bevor. Am 25. Februar 2020 wird für „Fallout 76“ die Aktualisierung 14.5 zum Download bereitgestellt. Da die Entwickler laut der eigenen Angabe darauf konzentriert sind, „Wastelanders“ so perfekt wie möglich zu machen, wird dieser Patch weniger umfangreich ausfallen.

+++ Fallout 4: Endzeit-RPG mit Dreams nachgebaut – Tutorial und sechs Quests +++

„Er wird sich mit vorbereitenden Arbeiten rund um Wastelanders beschäftigen sowie für einige Fehlerbehebungen und Verbesserungen der Stabilität sorgen. Sobald wir Wastelanders veröffentlicht haben, werden wir wieder regelmäßig Patches mit neuen Inhalten, Verbesserungen und Fehlerbehebungen bereitstellen“, heißt es dazu.

Doppelte Erfahrungspunkte

Schon bald könnt ihr an einem neuen Double-XP-Event teilnehmen. Es startet Ende Februar 2020. Im Zeitraum der Aktion könnt ihr in Appalachia doppelt so schnell leveln – beispielsweise im Abenteuermodus, Nuclear Winter oder in eurer privaten Welt. Damit ihr keinen Erfahrungspunkt verpasst, seht ihr nachfolgend die Zeiten:

Doppelte EP-Zeiten

Beginn: Donnerstag, 27. Februar, 18:00 Uhr MEZ

Ende: Montag, 2. Januar, 18:00 Uhr MEZ

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Fallout 76