PSN Store Vorschau: Diese Spiele erscheinen kommende Woche

In der kommenden Woche ist unter anderem auch die Enthüllung der neuen PS Plus-Spiele für März 2020 zu erwarten. Zudem werden diverse neue Spiele unter anderem im PSN Store veröffentlicht. Dazu gehören unter anderem "One Punch Man – A Hero Nobody Knows" und "Two Point Hospital".

In der kommenden Woche werden wieder einige neue Spiele im PlayStation Store für die PS4 veröffentlicht. Und auch dieses Mal hat Sony Interactive Entertainment auf dem offiziellen PlayStation Blog die Vorschau auf die neuen Veröffentlichungen präsentiert. Zwar ist die Übersicht für den US-Markt bestimmt, doch in den meisten Fällen erscheinen die Spiele in der selben Woche auch in Europa.

In den kommenden Tagen ist unter anderem das neue Anime-Kampfspiel „One Punch Man – A Hero Nobody Knows“ zu erwarten, in dem die Spieler Team-Kämpfe in dem bekannten Manga-/Anime-Universum mit den zahlreichen bekannten Charakteren um den namensgebenden One Punch Man Saitama austragen.

Weitere Neuveröffentlichungen sind zudem „Two Point Hospital“, „Bloodroots“, „House Flipper“ oder die „Mega Man Zero/ZX Legacy Collection“. Die Übersicht verrät weiter unten noch mehr Titel. Die offizielle Übersicht für den europäischen PSN Store folgt Anfang der neuen Woche.

Enthüllung der neuen PS Plus-Spiele

In der kommenden Woche ist außerdem die Enthüllung der neuen PS Plus-Spiele zu erwarten. Die Ankündigung der neuen Spiele für die PlayStation Plus-Spielesammlung erfolgt üblicherweise mittwochs. Die Details erfahrt ihr demnach am 26. Februar hier auf der Seite. Ab dem darauf folgenden Dienstag, dem 3. März werden die neuen Plus-Spiele dann verfügbar gemacht.

Zum Thema: PS Plus Februar 2020: Spiele zum Download – Diese Games sind dabei

Nachdem zuvor im Januar und Februar dieses Jahres bereits jeweils auch eine Spiele-Sammlung im PS Plus-Angebot enthalten war, spekulieren Fans nun, dass es auch im März eine weitere HD- oder Remaster-Sammlung geben wird.

PSN Store: Vorschau auf die neuen Inhalte

Bloodroots – PS4 — Digital

Bucket Knight – PS4 — Digital

Coffee Crisis – PS4 — Digital

Diadra Empty – PS4 — Digital

Ganbare Super Strikers – PS4, PS Vita — Digital (Cross-Buy)

Grizzland – PS4 — Digital

Hayfever – PS4 — Digital

Hero Must Die. Again – PS4 — Digital

House Flipper – PS4 — Digital

Infliction: Extended Cut – PS4 — Digital

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – PS4 — Digital, Retail

MX Nitro: Ultimate Edition – PS4 — Digital

One Punch Man – A Hero Nobody Knows – PS4 — Digital, Retail

Ritual: Crown of Horns – PS4 — Digital

Space Channel 5 VR Kinda Funky News Flash! – PS VR — Digital

Spartan Fist – PS4 — Digital

Stab Stab Stab! – PS4 — Digital

Tempest – PS4 — Digital

Two Point Hospital – PS4 — Digital, Retail

Vasilis – PS4, PS Vita — Digital

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Store Update