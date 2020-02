PS Plus Februar 2020: Spiele ab heute zum Download – Diese Games sind dabei

Am heutigen Dienstag werden die PS Plus-Spiele für Februar 2020 freigeschaltet. Gegen Mittag können Abonnenten damit beginnen, sie ohne Zusatzkosten in Anspruch zu nehmen. Mit dabei sind "Die Sims 4", die "BioShock: The Collection" und "Firewall Zero Hour".

Der Februar ist zwar schon ein paar Tage alt. Allerdings schaltet Sony die PS Plus-Spiele für Februar erst heute gegen Mittag frei. Der simple Grund liegt darin, dass die PlayStation Plus-Games immer am ersten Dienstag des neuen Monats „gratis“ zum Download bereitgestellt werden.

Welche Spiele die PS Plus-Community im Februar ohne Zusatzkosten in Anspruch nehmen kann, gab Sony in der vergangenen Woche bekannt. Mitglieder erhalten einige Wochen lang einen Zugriff „Die Sims 4“, die „BioShock: The Collection“ und „Firewall Zero Hour“. Das zuletzt genannte Spiel kann mit PlayStation VR gezockt werden.

PS Plus im Februar 2020

Bioshock: The Collection

Release am 16. September 2016

Metascore: 84

Regulärer Preis: 49,99 Euro

Die „BioShock“-Sammlung beschert euch mehrere Spiele. Denn enthalten sind „BioShock“, „BioShock 2“ und „BioShock Infinite“, die für die PS4 mit 1080p neu aufgelegt wurden.

Die Sims 4

Release am 17. November 20172015

Metascore: 66

Regulärer Preis: 39,99 Euro

„Die Sims 4“ ist eine Art Lebenssimulation, die euch eine persönliche Welt erstellen und mit Sims befüllen lässt. Diese begleitet ihr durch den Alltag.

Firewall Zero Hour

Release am 29. August 2018

Metascore: 79

Regulärer Preis: 29,99 Euro

Bei „Firewall Zero Hour“ handelt es sich um einen Squad-Shooter mit völliger Bewegungsfreiheit für PlayStation VR.

Die genannten PS4-Spiele könnt ihr bis zum 3. März 2020 „gratis“ herunterladen. Um sie dauerhaft bzw. bis zum Ablauf eurer PlayStation Plus-Mitgliedschaft in Anspruch nehmen zu können, reicht es, sie mit eurem PSN-Account zu verknüpfen. In der Praxis bedeutet das: Ihr kauft sie im Aktionszeitraum für 0 Euro. Ein sofortiger Download ist nicht notwendig.

Januar-Spiele noch verfügbar

Bis zur Freischaltung der der PS Plus-Spiele für Februar 2020 stehen die Games zur Verfügung, die Sony für Januar ausgewählt hat. Dabei handelt es sich um die „Uncharted: The Nathan Drake Collection“ und den „Goat Simulator“. Allzu viel Zeit solltet ihr euch nicht mehr lassen. In wenigen Stunden werden die Preise auch für PS Plus-User wieder auf den gewohnten Stand zurückgesetzt.

Kostenlos ist der Premiumdienst natürlich nicht: Das Jahresabonnement bei PS Plus kostet rund 60 Euro. Zu den Vorzügen zählen nicht nur die Spiele der Instant Games Collection. Auch kommen die Abonnenten in den Genuss der Online-Modi von PS4-Spielen. Sie erhalten einen größeren Cloud-Speicher und können regelmäßig besondere Rabatte in Anspruch nehmen.

