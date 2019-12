PlayStation Plus 2019: Spiele mit einem Gegenwert von rund 800 Euro

In diesem Jahr wurden über PlayStation Plus mehr als 30 Spiele ohne Zusatzkosten zum Download angeboten. Sie hatten einen Gegenwert von rund 800 Euro.

PlayStation Plus-Abonnenten konnten in diesem Jahr zahlreiche Spiele herunterladen, ohne einen zusätzlichen Cent dafür bezahlen zu müssen. Sie waren allesamt ein Bestandteil der Instant Games Collection. Doch welchen Gegenwert hatten die PS Plus-Spiele in diesem Jahr?

Insgesamt wurden in den vergangenen zwölf Monaten 32 Spiele über PS Plus „gratis“ zum Download bereitgestellt. Sie kamen auf einen durchschnittlichen Metascore von 77,6. Der Wert der Spiele summierte sich auf 894,68 Dollar, was umgerechnet rund 800 Euro sind. Als Berechnungsgrundlage diente der Preis zum Zeitpunkt des Angebotes. Das durchschnittliche Alter der Spiele lag bei zwei Jahren und zehn Monaten.

2018 war der durchschnittliche Metascore der PS Plus-Spiele um 8.1 Punkte niedriger, während der Gegenwert um 614,06 Dollar (etwa 550 Euro) über dem des 2019er Angebotes lag. Wirklich verglichen werden können die beiden Jahre allerdings nicht, da sich PlayStation Plus seit März 2019 auf PS4-Spiele beschränkt.

Zum Vergleich: Xbox Live-User bekamen über das Games with Gold-Angebot in diesem Jahr 48 Spiele mit einem durchschnittlichen Metacritic-Score von 75 und einem kombinierten Verkaufspreis (zum Zeitpunkt des Angebots) von 1196,53 Dollar – etwa 1080 Euro.

PlayStation Plus hat noch mehr als „Gratis-Spiele“ zu bieten. Dazu zählen der Zugriff auf die Online-Modi von PS4-Spielen, der größere Cloud-Speicher, spezielle Rabatte, exklusive Beta-Phasen und die sogenannten PlayStation Plus-Rewards.

Nachfolgend haben wir nochmals die PS Plus-Games des Jahres aufgelistet. Welche Spiele waren eure persönlichen Highlights?

Die PlayStation Plus-Spiele des Jahres

Januar 2019

Februar 2019

Seit März 2019 wurden nur noch PS4-Spiele in das PS Plus-Angebot aufgenommen.

März 2019

April 2019

Mai 2019

Juni 2019

Juli 2019

August 2019

September 2019

Oktober 2019

November 2019

Dezember 2019

Auch 2020 wird das PlayStation Plus-Programm fortgesetzt. Angekündigt werden die PS Plus-Games für Januar 2020 voraussichtlich am 1. Januar 2020. Die Freischaltung erfolgt dann am 7. Januar 2020. Es ist der erste Dienstag des neuen Monats.

