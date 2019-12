PS Plus Januar 2020: Wann werden die „Gratis-Games“ enthüllt?

Sollte Sony an der bisherigen Strategie festhalten, dann werden die PS Plus-Spiele für Januar 2020 nicht in dieser Woche enthüllt. Erst im neuen Jahr erfahrt ihr, was euch im kommenden Monat erwartet.

Nicht nur Weihnachten steht vor der Tür. Auch der Jahreswechsel kann in einigen Tagen gefeiert werden. Und natürlich möchte Sony eure PlayStation Plus-Sammlung auch im kommenden Jahr erweitern. Doch wann werden die PS Plus-Spiele für Januar 2020 enthüllt?

Bei dieser Frage gibt es in der PS4-Community offenbar ein kleines Missverständnis. Vereinzelt wird vermutet, dass die „Gratis-Games“ in dieser Woche offiziell angekündigt werden, da schon in der kommenden Woche der neue Monat startet. Dem ist aber voraussichtlich nicht so.

Denn der Tag der Enthüllung der neuen PS Plus-Games orientiert sich am Tag der Veröffentlichung. Die Bereitstellung des neuen Angebotes erfolgt stets am ersten Dienstag des neuen Monats. Und wie ein Blick in den Kalender verdeutlicht, handelt es sich beim Dienstag der kommenden Woche noch um einen Dezember-Tag, was bedeutet, dass ihr euch eine Woche länger gedulden müsst.

Wann werden die PS Plus-Games für Januar angekündigt?

Sollte Sony nicht grundlegend etwas an der bisherigen Strategie ändern, dann gelten für PS Plus im Januar die folgenden Termine:

Enthüllung der PS Plus-Games: Die neuen Spiele werden voraussichtlich am 1. Januar 2020 zwischen 17 und 18 Uhr offiziell angekündigt.

Die neuen Spiele werden voraussichtlich am 1. Januar 2020 zwischen 17 und 18 Uhr offiziell angekündigt. Freischaltung der PS Plus-Spiele: Downloaden könnt ihr die „Gratis“-Spiele am 7. Januar 2020 ab Mittag.

Denkbar wäre es, dass sich Sony dazu entschließt, die Ankündigung der PS Plus-Games für Januar 2020 um einen Tag zu verschieden, da es sich beim 1. Januar 2020 in vielen relevanten Ländern um einen Feiertag handelt. Zumindest um lokale Feiertage kümmert sich Sony in der Regel jedoch nicht.

Nach wie vor können die PlayStation Plus-Spiele geladen werden, die Sony im laufenden Dezember freigeschaltet hat. Eine Übersicht über die PS Plus-Games für Dezember 2019 findet ihr nach einem Klick auf den Link.

