PS Plus Rewards: Angebote und Deals für Februar enthüllt

Im Februar werden PlayStation Plus-Mitglieder einmal mehr mit den PS Plus Rewards belohnt. Es sind in der Regel Promo-Kooperationen, die euch beim Kauf bestimmter Produkte einen kleinen Rabatt bescheren. Inzwischen steht fest, auf welche PS Plus-Rewards ihr euch in den kommenden Wochen einstellen könnt.

Einmal mehr kam es zu vielen Wiederholungen. So bekommt ihr 30 Prozent Rabatt beim Kauf von „Das Set“, das sich aus einem Boldking-Rasierer sowie Raiserschaum und dergleichen zusammensetzt. 50 Prozent gibt es auf „Das Kit“, das ebenfalls einen Rasierer beinhaltet.

25 Prozent könnt ihr als PS Plus-User beim Einkauf im Hummel-Store sparen. Dabei handelt es sich um eine Marke für Sport- und Freizeitkleidung in einem „sportlichen und minimalistischen Look“. Bei Sky dürft ihr zwei Monate lang Serien für 9,99 Euro anschauen und bei Wholey bekommt ihr 20 Prozent Rabatt auf Erstbestellungen.

In der Regel haben die PS Plus-Rewards nicht viel mit dem Gaming zu tun. Eine Ausnahme bildet das neuste Medion-Angebot. Zehn Prozent gibt es für Neukunden beim Kauf von Gaming-Notebooks und Gaming-PCs. Nachfolgend haben wir die komplette Übersicht für euch:

PS Plus Rewards im Februar 2020

Boldking – 30% Rabatt auf das Rasurpaket „Das Set“

Boldking – 50% Rabatt auf das Rasierset „Das Kit“

Hummel – 25% Rabatt auf Sportartikel

Medion – 10% Rabatt auf Gaming Notebooks & Gaming PCs für Neukunden

Sky Ticket – 2 Monate Zugang für einmalig 9,99 Euro (50% Rabatt)

Wholey Organics – 20% Rabatt auf Bio-Lebensmittel

Auf der offiziellen Rewards-Seite könnt ihr euch mit den weiteren Details und Bedingungen zu den Angeboten auseinandersetzen.

Falls keines der Angebote euer Interesse weckt, könnte Sony mit den PlayStation Plus-Spielen für Februar erfolgreicher sein. Sie stehen ab morgen zum Download bereit. Bis zur Freischaltung dürft ihr die PS Plus-Games laden, die im Januar in das Angebot aufgenommen wurden. Der Premiumdienst schlägt jenseits von Aktionen mit rund 60 Euro pro Jahr zu Buche.

