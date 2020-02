Rogue Lords: Helft dem Teufel seine Macht zurück zu bekommen

Mit „Rogue Lords“ hat Nacon zusammen mit den Entwicklern von Cyanide Studio und Leikir Studio ein neues Roguelike-Spiel angekündigt. Das Spiel wird für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC entwickelt.

Die Handlung ist im düsteren New England des 17. Jahrhunderts angesiedelt, wo Sterbliche und teuflische Wesen Seite an Seite existieren. Die Spieler werden dort allerdings in die Rolle des Teufels schlüpfen, der geschwächt durch eine schreckliche Niederlage versucht, seine Kräfte wiederzuerlangen. In der Ankündigung heißt es:

„Sein Ziel ist es, die Bosheit erneut in einer Welt zu verbreiten, die durch seine Abwesenheit aus dem Gleichgewicht geraten ist. Um das zu erreichen, führt er eine Mannschaft illustrer Diener des Bösen wie Bloody Mary, Dracula, die White Lady und Baron Samedi an.“

Die Spieler erforschen eine 3D-Umgebung und bekommen zahlreiche Interaktionsmöglichkeiten mit anderen Charakteren. Kämpfe werden rundenbasiert ausgetragen. Wie in Roguelikes üblich, verlieren die Spieler jeden Fortschritt, wenn sie im Spiel sterben. Allerdings weiß der Teufel noch einige Tricks zu seinem Vorteil einzusetzen. Dazu wird verraten:

„Als letztes Mittel kann sich der Spieler der besonderen Kräfte des Teufels bedienen und betrügen, um eine schlechte Lage auf neuartige Weise zu seinen Gunsten zu wenden.“

Wann genau „Rogue Lords“ auf den Markt kommen soll, ist bislang noch nicht bekannt.

