Rainbow Six Siege: Die langfristige Unterstützung zahlt sich aus – Spielerzahlen legen zu

Seit dem offiziellen Release im Jahr 2015 wird der Taktik-Shooter „Rainbow Six Siege“ in regelmäßigen Abständen mit Updates und neuen Inhalten unterstützt.

Ein langfristiger Support, der sich aktuellen Berichten zufolge auszahlt. So kletterten die Spielerzahlen von „Rainbow Six Siege“ auf dem PC offenbar auf ein Rekordhoch. Wie der Videospiel-Analyst Benji-Sales berichtet, verbuchte „Rainbow Six Siege“ auf der digitalen Gaming- und Vertriebs-Plattform Steam kürzlich 180.000 aktive Spieler gleichzeitig.

Wie sich „Rainbow Six Siege“ auf den Konsolen schlägt, wurde nicht verraten. Allerdings wies Ubisoft im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts darauf hin, dass der erfolgreiche Taktik-Shooter kürzlich den nächsten Meilenstein erreichte und es auf dem PC, der Xbox One sowie der PlayStation 4 mittlerweile auf über 55 Millionen Millionen registrierte Spieler bringt.

Zum Thema: Rainbow Six Siege: Operator macht erneut Probleme – Ubisoft deaktiviert Clash

Trotz des Erfolges läuft allerdings nicht alles rund. So räumten die verantwortlichen Entwickler von Ubisoft Montreal am vergangenen Wochenende ein, dass der Operator Clash erneut Probleme macht und aufgrund eines Exploits vorübergehend deaktiviert wurde.

Wann mit der Rückkehr von Clash zu rechnen ist, konnten oder wollten die Macher von Ubisoft Montreal bisher nicht bestätigen.

4 years and 2 months after launch Rainbow Six SIEGE has broken it's all time concurrent players record on Steam at 180k players

That's Steam alone not counting UPlay or consoles

Rainbow Six SIEGE has become one of the industries best in class examples of long term game support pic.twitter.com/NcPxKtWG15

— Benji-Sales (@BenjiSales) February 23, 2020