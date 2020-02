Infliction Extended Cut: Psycho-Horror auf der nächsten Stufe – Konsolen-Version für PS4, Xbox One und Switch veröffentlicht

Die Entwickler von Caustic Reality haben in Zusammenarbeit mit Blowfish Studios die Konsolen-Version von „Infliction: Extended Cut“ für PS4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Das Spiel wurde bereits 2018 für PC veröffentlicht und erhielt großes Lob von den Spielern.

Psycho-Horror auf der nächsten Stufe

Ab sofort dürfen sich nun auch die Konsolen-Spieler dem psychologischen Horror des Titels hingeben. Die Handlung spielt sich in einem ehemals glücklichen Zuhause ab. In dieser interaktiven Schreckenskulisse müssen die Spieler das Geheimnis hinter einer erschütternden Reihe von Ereignissen lüften. Dazu lesen sie Briefe und Tagebücher, hören Sprachnachrichten an und entdecken die Zusammenhänge. Gleichzeitig kommt es zu Begegnungen mit einem unerbitterlichen Wesen. Die Macher erklären:

„Erforsche ein Haus, das von tragischen Ereignissen heimgesucht wurde und decke die unfassbaren Geheimnisse auf, die in Nachrichten, Kunstwerken, Haushaltsgegenständen und anderen Überresten des häuslichen Lebens versteckt sind.

Finde Hinweise und benutze Gegenstände, um neue Wege freizuräumen und mache Erkenntnisse, während du alles tust, um dem bösartigen Wesen, das im Haus lebt, aus dem Weg zu gehen. Verstecke dich unter Tischen oder Betten und nutze Lichtquellen wie Kamerablitze, um den Geist zu betäuben und ihm kurzzeitig zu entkommen.“

Zum Thema: Infliction: Konsolen-Version des Horror-Titels mit erstem Trailer bestätigt

Während der Inhalt mit der PC-Version vergleichbar ist, so wurde das Gameplay speziell an die Konsolen und die Gamepad-Steuerung angepasst. Der bereits vor einigen Wochen veröffentlichte Trailer und die Bilder vermitteln einen Eindruck von der gruseligen Atmosphäre. Im PSN Store könnt ihr die PS4-Version zum Preis von 17,99 Euro erwerben.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Inflicted: Extended Cut