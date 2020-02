Dark Pictures Anthology – Little Hope: Erste offizielle Details zur Man of Medan-Fortsetzung

Die Verantwortlichen von Bandai Namco und Supermassive Games haben erste offizielle Details zur kommenden "Man of Medan"-Fortsetzung "The Dark Pictures: Little Hope" bekannt gegeben.

Bereits zum Ende des ersten Titels der „The Dark Pictures“-Reihe haben die „Until Dawn“-Macher einen Hinweis auf ihr nächstes Spiel gegeben. So fanden die Spieler am Ende von „Man of Medan“ einen Teaser-Trailer zum kommenden Titel „The Dark Pictures: Little Hope“. Genauere Details gab es seinerzeit aber noch nicht.

Heute haben Bandai Namco und Supermassive Games das neue Spiel offiziell mit ersten Details angekündigt. Auch der Teaser-Trailer wurde in neuer Form dieses Mal offiziell veröffentlicht. Unter anderem wird angekündigt, dass der neue Titel im Sommer 2020 für PS4, Xbox One und PC erscheinen soll.

Little Hope: Gefangen in einer Geisterstadt

In „Little Hope“ verschlägt es vier Studenten und ihren Lehrer in das verlassene Städtchen Little Hope, aus der sie versuchen zu fliehen, während sie albtraumhaften Erscheinungen zu entkommen versuchen, die sie erbarmungslos durch den dichten Nebel verfolgen. Um zu entkommen müssen sie die Bedeutung der Geschehnisse verstehen und herausfinden, wie diese mit ihnen zusammenhängen.

Die Spieler bekommen es mit angsteinflößenden Visionen aus der Vergangenheit zu tun, die von den Hexenprozessen in Salem des 17. Jahrhunderts geprägt sind. Auch „Little Hope“ kann allein oder zusammen mit Freunden online oder offline mit bis zu fünf Spielern gespielt werden. Dabei kommt es auf schlaue zusammenarbeit an, um das Team zu retten. Peter Samuels, CEO von Supermassive Games sagte:

„Wir haben uns sehr über die Reaktionen der Spieler und den Erfolg von Man of Medan, den ersten Teil der The Dark Pictures Anthology, gefreut. Wir wissen das Feedback der Community zu schätzen und sind motiviert, weitere atemberaubende Horror-Erlebnisse, wie das bald erscheinende Little Hope, zu entwickeln.“

