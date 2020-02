PSN Store Vorschau: Diese Spiele erscheinen kommende Woche

Welche PS4-Spiele in der kommenden Woche veröffentlicht werden, verrät Sony Interactive Entertainment mit der neuen Vorschau. Die kommende Woche dürfte vor allem für PS Plus-Mitglieder interessant sein, da am Dienstag die neuen PS Plus-Spiele zur Verfügung gestellt werden.

Zum Wochenende hat Sony Interactive Entertainment ein Mal mehr die Vorschau zu den PS4-Neuveröffentlichungen der kommenden Woche präsentiert. Die Übersicht stammt auch dieses Mal wieder vom US-PlayStation Blog und ist entsprechend für den US-Markt beziehungsweise den US-PSN Store bestimmt. Erfahrungsgemäß erscheinen die neuen Titel in den meisten Fällen aber gleichzeitig auch in Europa.

Große AAA-Veröffentlichungen lassen in der kommenden Woche auf sich warten. Zu den neuen Veröffentlichungen gehören beispielsweise „Granblue Fantasy: Versus“, „Pathologic 2“, „Under Night In-Birth Exe:Late [cl-r]“ und das PlayStation VR-Spiel „Separation“.

Außerdem wird Sony am Dienstag, dem 3. März 2020 die neuen PlayStation Plus-Spiele zur Verfügung stellen. Die Titel werden voraussichtlich wieder um die Mittagszeit verfügbar gemacht. Es handelt sich um „Shadow of the Colossus“ und „Sonic Forces“. Weitere Details zu den Titel erfahrt ihr hinter dem Link.

Die offizielle Übersicht zu den Neuveröffentlichungen in Europa folgt Anfang der kommenden Woche. Sobald die Details bekannt sind, lassen wir euch davon wissen.

PSN Store: Vorschau auf die PS4-Neuveröffentlichungen

60 Seconds! – PS4 — Digital

Amoeba Battle – Microscopic RTS Action – PS4 — Digital

Breeder Homegrown: Director’s Cut – PS4, PS Vita — Digital

Dogfighter – WW2 – PS4 — Digital

Granblue Fantasy: Versus – PS4 — Digital, Retail

Holfraine – PS4 — Digital

Pathologic 2 – PS4 — Digital

Separation – PS VR — Digital

Syrup and the Ultimate Sweet – PS4, PS Vita — Digital (Cross-Buy)

Under Night In-Birth Exe:Late [cl-r] – PS4 — Digital

