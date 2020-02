PS Plus März 2020: Die neuen „Gratis-Spiele“ wurden enthüllt

Der Monatswechsel nähert sich mit großen Schritten. Und einmal mehr stellen sich viele PlayStation Plus-Abonnenten die Frage, welche „Gratis-Games“ sie in den kommenden Wochen herunterladen können. Diese Frage hat Sony heute auf dem PlayStation Blog beantwortet.

Bei der PS Plus-Games für März handelt es sich um „Shadow of the Colossus“ und „Sonic Forces„. Sie können von allen Mitgliedern des Premiumdienstes heruntergeladen und solange genutzt werden, bis die Mitgliedschaft ausläuft.

PS Plus im März 2020

Shadow of the Colossus

Release am 7. Februar 2018

Metascore: 91

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Mit „Shadow of the Colossus“ erwartet euch ein Remake des einstigen PlayStation 2-Abenteuerspiels aus dem Jahr 2006, das von Grund auf von Bluepoint Games neu entwickelt wurde. Das Remake wurde im Februar 2018 für die PS4 veröffentlicht.

Sonic Forces

Release am 7. November 2017

Metascore: 57

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

„Sonic Forces“ ging 2017 an den Start. Der Titel ist keineswegs schlecht. Allerdings zählt er nicht unbedingt zu den besseren 3D-Abenteuern von Segas schnellem Igel.

Freischaltung in der kommenden Woche: Etwas Geduld müsst ihr noch aufbringen. Denn ohne Zusatzkosten herunterladen können ihr die PS Plus-Games noch nicht. Sollte Sony nichts an den gewohnten Plänen ändern, dann erfolgt die Freischaltung am kommenden Dienstag, dem 3. März 2020. Es ist der erste Dienstag des neuen Monats und somit der Tag, an dem PlayStation Plus-Spiele gewöhnlich freigeschaltet werden. Meist erfolgt die Bereitstellung gegen Mittag.

PS Plus-Spiele für Februar weiterhin verfügbar

Zwar werden die PlayStation Plus-Spiele für März 2020 erst in der kommenden Woche zur Verfügung gestellt. Allerdings könnt ihr nach wie vor den Download des Februar-Angebotes nachholen, sofern noch nicht geschehen. Dazu zählen:

Bioshock: The Collection

Die Sims 4

Firewall Zero Hour

Allzu viel Zeit solltet ihr euch nicht lassen, denn schon am kommenden Dienstag verschwinden die Spiele aus dem Angebot.

PS Plus im April 2020

Auch die Termine für die PlayStation Plus-Games im April 2020 stehen fest, sofern Sony keine Änderung an der aktuellen Strategie vornimmt. Enthüllt werden sie voraussichtlich am 1. April 2020. Die Bereitstellung im PlayStation Store erfolgt am 7. April 2020. Es ist der erste Dienstag des neuen Monats.

Nach wie vor gilt: Das Jahresabonnement bei PS Plus schlägt mit rund 60 Euro zu Buche. Nicht nur die Spiele der Instant Games Collection sind ein Bestandteil des Angebotes. Hinzu kommen der Zugriff auf die Online-Modi von PS4-Spielen, mehr Cloud-Speicher und regelmäßige Rabatte.

