Spellbreak: PS4-Beta startet schon morgen – Entwickler stellen die Klassen vor

Wie bekannt gegeben wurde, wird der Fantasy-Battle-Royal-Titel "Spellbreak" am morgigen Dienstag in die Beta starten. Passend dazu stellten die Entwickler von Proletariat die verschiedenen Charakter-Klassen vor.

Ende des vergangenen Jahres kündigten die Indie-Entwickler von Proletariat einen neuen Fantasy-Battle-Royale-Titel an, der unter dem Namen „Spellbreak“ ins Rennen geschickt wird.

Wie auf dem offiziellen PlayStation Blog bestätigt wurde, erhalten PlayStation 4-Spieler in wenigen Stunden die Möglichkeit, selbst Hand an „Spellbreak“ zu legen. So startet am morgigen Dienstag, den 3. März 2020 eine Beta, in der euch selbst ein Bild von der spielerischen Umsetzung von „Spellbreak“ machen könnt.

Die verschiedenen Charakter-Klassen im Detail vorgestellt

In „Spellbreak“ schlüpfen die Spieler in die Rolle von Kampfmagiern und versuchen, ihren Widersachern in den Arenen die Grenzen aufzuzeigen. Laut Entwicklerangaben dürfen die Spieler „Zaubersprüche entfesseln, grundlegende Elemente kombinieren und buchstäblich durch die Welt fliegen“.

Neben den klassischen Features eines Battle-Royal-Shooters dürft ihr euch zudem auf Elemente aus Rogue-like-Spielen und Rollenspielen freuen. Für die nötige Abwechslung in der Welt von „Spellbreak“ werden laut offiziellen Angaben die unterschiedlichen Charakter-Klassen gehören.

Zu diesen gehören der Tempest, der Conduit, der Stonesharper oder der Toxikologe. Weitere Details zu den individuellen Fertigkeiten beziehungsweise Stärken und Schwächen der unterschiedlichen Klassen fassten die Macher von Proletariat auf dem offiziellen PlayStation Blog zusammen.

Quelle: PlayStation Blog

