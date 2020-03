eFootball PES 2020: Data-Pack 5 steht bereit – Konami feiert 25 Jahre PES

Wie Konami bekannt gab, steht ab sofort das fünfte Data-Pack zu „eFootball PES 2020“ zur Verfügung und kann wie gehabt kostenlos heruntergeladen werden.

Mit dem fünften Data-Pack finden laut offiziellen Angaben mehr als 30 aktualisierte Spielergesichter den Weg ins Spiel. Darunter Reece James, Brandon Williams, Giovanni Di Lorenzo, Todd Cantwell und Achraf Hakimi. Ebenfalls im Data-Pack 5 enthalten ist ein Jubiläums-Outfit, mit dem der 120. Geburtstag des FC Bayern München gefeiert wird.

Pro Evolution Soccer wird 25

Des Weiteren wies Konami darauf hin, dass die „Pro Evolution Soccer“-Serie in diesen Tagen ihren 25. Geburtstag feiert. Passend zum Jubiläum der Reihe kündigte Konami heute eine Reihe an Feierlichkeiten an. Den Anfang markieren die sogenannten „Iconic Moment Series“, mit denen legendäre Momente des Fußballsports zelebriert werden sollen.

Jeder „Iconic Moment Series“-Spieler erinnert an ein spezielles Highlight seiner Karriere. Los geht es heute mit der argentinischen Legende Diego Maradonna, dessen „Iconic Moment Series“-Version an seine Leistung im spanischen Pokalfinale 1983 für den FC Barcelona erinnert. Die folgenden „Iconic Moments“ stehen ab sofort ebenfalls zur Verfügung:

Oliver Kahn (FC Bayern) – Iconic Match: 09/02/2002

Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern) – Iconic Match: 13/06/1981

Giovane Élber (FC Bayern) – Iconic Match: 17/05/2003

Carles Puyol (FC Barcelona) – Iconic Match: 17/05/2006

Xavi (FC Barcelona) – Iconic Match: 27/05/2009

Andres Iniesta (FC Barcelona) – Iconic Match: 06/05/2009

Die Feierlichkeiten zum 25. Jubiläum der „PES“-Marke sollen in den nächsten Monaten fortgesetzt werden. Entsprechende Details werden zu gegebener Zeit folgen.

